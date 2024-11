Arsenal có biến sau 3 trận không thắng, "Trùm chuyển nhượng" dứt áo ra đi

Theo giới truyền thông Anh, Giám đốc thể thao Edu chuẩn bị chia tay Arsenal trong thời gian tới. Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận giữa cựu cầu thủ 46 tuổi và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Đội chủ sân Emirates dự kiến đưa ra thông báo chính thức trong 24 giờ tới.

Giám đốc thể thao Edu sắp chia tay Arsenal

Dù chưa công bố lí do cụ thể, đây là quyết định đơn phương từ phía Edu. Daily Mail cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo của câu lạc bộ.

Kể từ khi đảm nhận vị trí Giám đốc thể thao Arsenal vào năm 2019, Edu sắm vai trò quan trọng trong công tác chuyển nhượng, đồng thời đưa về những bản hợp đồng chất lượng như Martin Odegaard, Declan Rice. Nhờ vậy, cựu cầu thủ 46 tuổi giúp Arsenal xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn lẫn hiểu biết sâu sắc về Arsenal (từng khoác áo "Pháo thủ" giai đoạn 2001-2005) là những yếu tố đưa ông vươn tầm trở thành một trong những giám đốc thể thao hàng đầu bóng đá châu Âu.

Cùng HLV Mikel Arteta (cũng gia nhập Arsenal từ cuối năm 2019), bộ đôi có ảnh hưởng lớn đến việc thay đổi văn hóa câu lạc bộ. Trong một cuộc phỏng vấn, Edu cho biết ông tự hào vì đã hỗ trợ HLV Arteta "thay đổi cách mọi người nhìn nhận về Arsenal, đồng thời muốn CLB chiến thắng theo cách tốt nhất có thể".

Chính vì vậy, sự ra đi của Edu sẽ để lại khoảng trống lớn với Arsenal. Người hâm mộ "Pháo thủ" đang chờ đợi thông báo chính thức từ câu lạc bộ về lý do đằng sau quyết định của Edu.

Thời gian qua, Arsenal liên tiếp hứng chịu kết quả không tốt trên sân cỏ khi trải qua 3 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh (2 thua, 1 hòa), qua đó "hụt hơi" trong cuộc đua vô địch. Giờ đây, thông tin về sự ra đi của Edu càng ảnh hưởng tới bầu không khí ở sân Emirates.

