Ancelotti có thể dẫn dắt ĐT Brazil, sốc khả năng Tuchel đến dẫn dắt Real Madrid

HLV Carlo Ancelotti gần đây đã phủ nhận thông tin ông sẽ dẫn dắt ĐT Brazil và khẳng định sự tập trung của ông vẫn là cho hoàn tất mùa giải của Real Madrid. Nhưng báo chí Brazil vẫn tin Ancelotti sẽ là HLV trưởng tiếp theo của ĐTQG nước này, và mới đây thậm chí một bài báo liên quan đến vụ này đã hé lộ xem ai sẽ là HLV trưởng tiếp theo của… Real.

LĐBĐ Brazil xem Ancelotti là ứng cử viên duy nhất cho ghế HLV trưởng ĐTQG của họ lúc này

Theo nhà báo Andre Rizek của tờ Globo, người gần như là có nguồn tin tay trong ở LĐBĐ Brazil (CBF), cho biết Ancelotti cực kỳ quan tâm tới chiếc ghế dẫn dắt ĐT Brazil và chỉ cần CBF làm việc thành công với Real Madrid. Ancelotti lúc này là ứng cử viên duy nhất của CBF, trước đó họ đã tiếp xúc với Pep Guardiola nhưng bị Pep từ chối thẳng thừng.

Rizek cho hay sau khi Ancelotti có lời, CBF đã bắt liên lạc với Real Madrid và trong tháng này hai bên sẽ thảo luận về chủ đề đó. Đề xuất của CBF là sau khi mùa giải kết thúc thì Ancelotti và Real sẽ đồng ý chia tay nhau để Ancelotti tự do làm việc cho ĐT Brazil, bởi CBF không có khả năng chi trả tiền đền bù hợp đồng của HLV người Italia.

CBF đang được giúp đỡ đắc lực bởi 2 cựu cầu thủ ngôi sao có quan hệ tốt với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, Kaka và Ronaldo “béo”. Cả hai đều đá cho HLV Ancelotti ở AC Milan nên có một sự liên hệ tình cảm giữa tất cả các bên, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của Perez và CBF phải hy vọng Perez sẽ “mủi lòng” vì những cống hiến của Carletto cho CLB.

Tuchel đang được coi là người có khả năng thay thế Ancelotti dẫn dắt Real Madrid

Đáng nói là theo Rizek, việc ai thay thế Ancelotti ở Bernabeu trong trường hợp ông dẫn dắt Brazil đã được bàn bạc và lúc này đang có 2 phương án cho Florentino Perez. Raul Gonzalez đã làm việc ở đội trẻ Castilla được vài năm và giống như Zinedine Zidane trước đây có thể được đôn lên dẫn dắt đội 1, nhưng giờ này năm ngoái phong độ của đội Castilla rất tệ tới mức đứng rất gần khu vực xuống hạng ở giải Segunda, điều không xảy ra trong thời gian Zidane làm việc ở đội này.

Chính sự non kinh nghiệm của Raul là lý do Real mời Ancelotti về năm 2021 và điều này lại có thể khiến Real Madrid phải tạm thuê một nhà cầm quân có tiếng tăm khác. Thomas Tuchel đang được xem là ứng viên thú vị nhất, ông không can thiệp vào công việc chuyển nhượng và khả năng ứng biến chiến thuật của HLV người Đức đã được thể hiện ở PSG hay Chelsea, khi ông sẵn sàng dùng nhiều sơ đồ khác nhau để khai thác khả năng của những Neymar hay Mason Mount.

