Bundesliga 20/21: Cuộc đua dự Cúp châu Âu tới hồi gay cấn sau hai phần ba chặng đường

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...