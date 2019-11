Nhan sắc 5 thí sinh nổi bật tại Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 22:59 PM (GMT+7)

Những gương mặt sáng giá tiếp tục xác nhận sẽ dự thi Miss Charm International 2020 được tổ chức tại Việt Nam.

1. Miss Charm Russia - Anna Baksheeva

Anna Baksheeva, 18 tuổi, cao 1m77, đăng quang Hoa hậu Trái đất Nga 2019 vào ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại cuộc thi Beauty of Russia 2019.

Người đẹp không còn xa lại với các cuộc thi thế giới khi cô từng chiến thắng cuộc thi Crasa Of Russia 2019 và được trao danh hiệu Runner-up giải “Beauty of the Transbaikalia” và Runner-up “Miss High School Girl”.

Quan điểm sống của cô ấy chính là: "Khám phá những vùng đất mới, làm quen với những người bạn mới và tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ, đáng nhớ. Khám phá thiên nhiên không chỉ là chụp ảnh và còn có những kỷ niệm đáng nhớ. Nó là một cơ hội cho mọi người tạo nên sự khác biệt và tạo ra sự tác động lâu dài đến cộng đồng và kích thích du khách đến tham quan các địa điểm du lịch”.

2. Miss Charm Panama- Ana Lucia Tejeira Healy

Ana Lucia Tejeira Healy là đương kim Á hậu 2 Miss Senorita 2019, cuộc thi tìm kiếm đại diện Panama tham dự Miss Universe. Cô cao 1,70m, năm nay 25 tuổi. Ana là Cử nhân ngành thiết kế nội thất. Cô mơ ước có thể trở thành giảng viên tại các trường đại học về kiến trúc nội thất.

Cô muốn dành một phần trong cuộc sống để kêu gọi sự chú ý của mọi người đến thiên nhiên và tầm quan trọng của sự cân bằng sinh thái để có được một môi trường sống tốt đẹp hơn. “Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều có những tài năng khác nhau, một trong những sở thích của tôi chính là ca hát. Tôi được sinh ra với khả năng đó. Cùng với ca hát thì một trong những điều mà tôi học được trong thời gian đó chính là điệu nhảy Salsa.”- người đẹp chia sẻ quan điểm sống.

Ana đã ăn chay trong 3 năm nay. Đồng thời cô là một võ sĩ thực thụ khi theo đuổi bộ môn này được 8 năm. Ana cho biết chính những trải nghiệm trong cuộc sống đã dạy cô nhìn nhận mọi thứ tích cực và không bao giờ từ bỏ.

3. Miss Charm Paraguay- Ana Livieres

Ana Iris Ortiz Livieres là một nhà hoạt động môi trường và là người phát ngôn về nhân quyền. Cô làm việc cho Look1Models (Argentine) và là quản lý của một công ty người mẫu. Ana Livieres trở thành một tân hoa hậu trong cuộc thi “Queen Asuncion Universo” (được tổ chức bởi MGM sản xuất vào tháng 2/2018).

Ana Iris Ortiz Livieres là Hoa hậu của cuộc thi Reina Hispanoamericana Paraguay 2018. Cô năm nay 27 tuổi và cao 1m78.

4. Miss Charm Peru- Romina Lozano

Lozano đã trở thành hoa hậu Peru 2018, và tham dự cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ năm 2018.

Lozano sinh ra trong một gia đình ở San Martin, khu vực rừng của Peroe. Cô đã tốt nghiệp ngành hàng không thương mại và một tấm bằng khác là về ngành khoa khọc dinh dưỡng. Cô từng tham gia cuộc thi Elite Model Look Peru 2016.

Với trọng trách là hoa hậu Peru, Lozano đã đi khắp đất nước Peru, truyền cảm hứng cho tất cả phụ nữ để đứng lên và lên tiếng chống lại bạo lực. Lozano mong muốn được thi đấu trong một cuộc thi sắc đẹp quốc tế để mang chiếc vương miện về cho đất nước của mình.

5. Miss Charm Denmark - Anne Dalum

Anne Dalum cao 1m73 đến từ Herning, Đan Mạch. Cô là Hoa hậu United Continents.

Anne Dalum hiện tại đang là một sinh viên và là một nhà thiết kế, một chuyên gia trang điểm và chuyên gia về dinh dưỡng. Sở thích của cô ấy chính cải thiện bản nhân, làm đẹp, tập thể thao, nấu ăn, đọc sách và đi du lịch.

Phương châm sống của cô chính là: “Tôi muốn những hành động của tôi sẽ truyền được cảm hứng đến các người phụ nữ khác để họ biết được giá trị của mình, thực hiện ước mơ của họ và cảm thấy tự tin hơn. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một sự thay đổi đầy tốt đẹp.”

