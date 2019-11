Mặc váy hở toang, Hà Anh gặp sự cố hớ hênh nghiêm trọng khi livestream

Mặc váy hở toang, Hà Anh gặp sự cố hớ hênh nghiêm trọng khi livestream

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 16:07 PM (GMT+7)

Siêu mẫu Hà Anh gặp phải sự cố tai hại nhất từ trước tới nay vì trang phục xẻ cao khoe body.

Hà Anh với thiết kế đốt mắt người nhìn

Trong buổi họp báo Hoa hậu Giang hồ của đạo diễn/diễn viên Lương Mạnh Hải, siêu mẫu Hà Anh với vai trò khách mời đã xuất hiện trong sự kiện. Cô chọn một thiết kế vô cùng táo bạo, váy 2 dây với cổ khoét sâu chữ V lộ vòng 1 căng tròn. 2 đường xẻ đùi cao ngút, lộ xương hông của chân dài thu hút mọi ánh nhìn. Tưởng chừng, vì mặc một thiết kế quá táo bạo, cô sẽ dè chừng hơn trong từng chuyển động cơ thể.

Thế nhưng, chỉ 1 phút lơ là, chân dài đã để lộ vùng nhạy cảm không quần phòng vệ ngay trên sóng livestream. Khoảnh khắc hớ hênh của siêu mẫu Hà Anh đang được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt.

Trang phục giúp nàng siêu mẫu phô diễn đường cong cơ thể gợi cảm của gái một con.

Khoảnh khắc siêu mẫu Hà Anh ôm hôn Lương Mạnh Hải, ở góc nghiêng tà váy khoét sâu đã lộ vùng nhạy cảm do không sử dụng quần phòng hộ. Cô nhiều lần gặp sự cố trang phục với đồ sexy nhưng có lẽ lần này là nghiêm trọng nhất.

Trước siêu mẫu Hà Anh, mẫu váy xẻ đùi 2 bên cao chót vót từng được rất nhiều sao Việt thử nghiệm nhưng chưa ai gặp sự cố đỏ mặt như chân dài. Đây là kiểu váy được nhiều siêu sao thế giới mặc và sao Việt Nam không ngoại lệ. Giúp đôi chân người mặc thêm thon dài hơn... thiết kế xẻ tà cao được lòng nhiều mỹ nhân nhưng đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro không ngờ trước. Có lẽ sự cố của siêu mẫu Hà Anh sẽ là bài học đắt giá cho những mỹ nhân nào muốn chinh phục mẫu váy này.

Để không trở thành nạn nhân của váy xẻ đùi cao ngút nói chung, người mặc cần lựa chọn nội y phù hợp, chuyên dụng và quần lót C-string hay quần Shibue là gợi ý hoàn hảo nhất. Đây là loại quần không dây không đai siêu gợi cảm, an toàn cho người mặc bởi sự định hình bằng thép non hay nhựa, silicon... ôm khít và chặt vào cơ thể, an toàn trong chuyển động và che chắn kỹ lưỡng.

Ngoài ra để tránh sự cố, thông thường các nhà mốt sẽ may váy liền với quần nội y để phù hợp hơn khi vận động, di chuyển.

Thủy Tiên an toàn với mẫu váy xẻ đùi cao ngút.

Trà Ngọc Hằng khoe chân thon dài, nuột nà với váy xẻ đùi.

Quần lót C-string cứng hơn so với quần lót Shibue.

Quần Shibue dạng dán giúp các nàng thích phong cách gợi cảm an toàn tuyệt đối.

Shibue làm từ chất liệu mềm có lớp dính dạng gel bên trong để bạn có thể dán lên cơ thể.

Nó hoàn toàn không có đường may và cũng chẳng có cạnh bên, là món nội y mà những cô gái mê váy ôm và trang phục cut-out, xuyên thấu hở phần hông nên có trong tủ quần áo của mình.

Sinh ra trong gia đình đầy rẫy thị phi, Kendall Jenner cũng thường xuyên gây ”sốc” với những pha khoe body dạn dĩ. Ví như chiếc váy xẻ cao trong tiệc hậu Oscar đã làm em gái Kim Kardashian sử dụng váy may liền với quần chip. Tuy nhiên khoảng hở quá táo bạo cũng khiến cư dân mạng ”dậy sóng” vì cho rằng cô nàng đang chơi chiêu nhằm chiếm trọn spotlight.

Sở hữu đường cong chuẩn mẫu, đôi chân dài vạn người mê, thế nhưng Bella Hadid và chiếc váy đỏ rực, xẻ hông cao tới nội lộ cả quần chip được may liền vào váy. Hình ảnh này của Bella bị đánh giá là kém duyên trên thảm đỏ sự kiện LHP Cannes trang trọng.

