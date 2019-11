Tiết lộ style thời trang của Bảo Thy: "Cô ấy thích gợi cảm, không gợi dục"

Tiết lộ style thời trang của Bảo Thy: "Cô ấy thích gợi cảm, không gợi dục"

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 10:27 AM (GMT+7)

Bảo Thy ngày càng mạnh tay chi tiền phục trang để quay MV ca nhạc và số tiền được tiết lộ lên tới gần nửa tỷ đồng.

Stylist Bin Nguyễn

Ngoài loạt đồ hiệu được cộng đồng mạng bóc giá trước đó, MV nhạc mới nhất của Bảo Thy còn được hé lộ nhiều chi tiết thú vị từ stylist Bin Nguyễn - người đứng sau tạo hình thành công cho nữ ca sĩ.

Vì MV được quay tại châu Âu trong 2 tuần lễ, nên tất cả những trang phục đều được stylist Bin Nguyễn chuẩn bị từ trước đó từ cách mix tới layout trang điểm, làm tóc. "Tôi soạn sẵn đồ theo từng look (phối với giày nào, phụ kiện nào, layout make up tóc ra sao) rồi in ra để chị Thy nhìn vô đó cho dễ. Khó khăn là tôi không đi theo được nên mọi thứ chị Thy đều phải tự làm từ make up đến làm tóc. Sáng trước khi đi quay và tối muộn quay về, tôi đều nhắn tin cho chị để đảm bảo là tình hình thuận lợi.

Anh tiết lộ nhiều điều thú vị sau tạo hình cho Bảo Thy trong MV mới.

Khó khăn lúc quay là tình hình thời tiết không thuận lợi nên có những bộ set up sẳn là sẽ quay ở cảnh nắng nhưng cuối cùng do thời tiết phải thay đổi. Và di chuyển để quay là đi bộ, mà luôn phải mang theo vali đồ soạn sẵn. Rất may, khi qua trời Âu, chị Thy đã bị trộm vali tại Pháp nhưng không mất trang phục để quay MV này. Tổng số tiền đầu tư cho trang phục là hơn 400 triệu đồng, tổng số trang phục là 14 bộ" - stylist Bin Nguyễn nói.

Có thể nói, người hâm mộ thấy được hình ảnh khác lạ của Bảo Thy trong MV mới, không còn là cô công chúa điệu đà, nữ tính.... Bảo Thy lột xác với hình ảnh ấn tượng, thời trang và trendy hơn. Stylist Bin Nguyễn kể lại, anh rất lo lắng và căng thẳng khi được Bảo Thy đặt niềm tin cho việc tạo dựng một phong cách khác cho cô. Nhưng rất may mắn khi nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng chuẩn nên khi fitting trang phục đặt may từ các NTK Việt đều vừa, không cần chỉnh sửa gì.

Set đồ hiệu đắt đỏ nhất được Bảo Thy mặc trong MV.

Set đồ ngủ trẻ trung của Gucci cũng ngốn hơn 50 triệu.

Ngoài những yêu cầu về tính thời trang được đẩy lên nhiều hơn trong MV, Bảo Thy còn yêu cầu stylist của cô: "Gợi cảm nhưng không gợi dục, đó cũng là style tôi muốn hướng tới cho chị Thy. Điều đó, được tôi thể hiện qua cách lựa chọn những trang phục body ôm dáng khoe hình thể, không dùng trang phục cut out quá nhiều để khoe da thịt. Ranh giới giữa gợi cảm và gợi dục rất gần nhau, nếu mình làm không khéo sẽ gây ra phản cảm. Đó là điều tôi luôn đặt lên hàng đầu khi styling cho chị Thy" - stylist Bin Nguyễn bộc bạch.

Anh còn nói thêm, vì thời tiết quá lạnh, trang phục lại mỏng manh nên Bảo Thy đã phải uống bia cho cơ thể ấm lên.

Còn về phía Bảo Thy, cô liên tục chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về thời trang trong MV Baby Em Cô Đơn như không dám dùng đồ quay MV ra mặc cho tới khi bài hát chính thức lên sóng. Và, nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ thêm với hội chị em: "Thất tình thì vẫn phải xinh đẹp! Đi shopping, lên đồ thật hot - chanh sả để ai dám bỏ rơi mình phải tiếc chơi".

Nữ ca sĩ mix đồ bơi với quần short cá tính.

Kình mắt thời thượng, trẻ trung.

Bảo Thy thể hiện sự khéo tay khi tự trang điểm, làm tóc qua từng look đồ.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/tiet-lo-style-thoi-trang-cua-bao-thy-co-ay-thich-goi-cam-khong-goi-duc-1030986.html