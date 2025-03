Fashionista Việt sành điệu với chiếc It-bag

Giữ đúng phong độ, BST thời trang Xuân - Hè 2025 của Marc Jacobs đem tới một tủ đồ toàn diện cho các quý cô yêu thời trang đường phố, đồng thời giới thiệu dòng túi The Dual - chiếc túi xách ‘tối thượng’ tiếp theo của nhà mốt Mỹ. Thiết kế mới chiếm sóng MXH và đường phố toàn cầu khi nhà mốt lựa chọn Emily Ratajkowski - nổi tiếng với vai diễn trong video ca nhạc "Blurred Lines" của Robin Thicke và phim điện ảnh "Gone Girl" - là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm.

Sự kiện ra mắt BST Xuân - Hè 2025 của Marc Jacobs - như thường lệ - chào đón dàn tín đồ thời trang nổi bật

Blogger thời trang Bim Nguyễn diện váy maxi mềm mại mang họa tiết đặc trưng, kết hợp với túi xách Dual tiêu biểu mùa này. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, mẫu túi The Dual với thiết kế mang cảm hứng tối giản, bề mặt da được xử lý với các đường may kiểu chần bông quả trám hảo hạng đã khiến tín đồ thời trang lập tức xiêu lòng

Một phiên bản được trang trí bằng các mảnh da tạo hình hoa cúc trắng dễ thương, thanh lịch của chiếc The Dual được Doãn Hải My lựa chọn cho sự kiện. Thiết kế The Dual là tâm điểm của chiến dịch MarcWorld mùa Xuân 2025, làm từ da Ý mịn với nhiều phiên bản màu sắc

ABG Tina ‘hơn một lần’ chọn mặc denim on denim khi tham dự sự kiện của Marc Jacobs - cô chọn mặc áo khoác và quần lửng mang họa tiết hoa cúc vẩy sơn cá tính từ BST Xuân - Hè mới, kết hợp cùng túi xách The Dual cơ bản nhưng không kém cá tính

Chất liệu denim luôn chiếm một phần quan trọng trong tủ đồ Marc Jacobs. Mẫn Tiên và chồng lựa chọn hai mẫu túi denim của Marc Jacobs, với bề mặt vải được xử lý wash màu và giải - tái cấu trúc công phu, tạo thành diện mạo độc đáo

Dàn fashionista tham dự một workshop hướng dẫn làm charm túi thủ công để tô điểm cho những chiếc túi Marc Jacobs.