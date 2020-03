Chiếc áo tôn vòng 1 xuất sắc của Đông Nhi

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 17:11 PM (GMT+7)

Được làm từ chất liệu len tăm hoặc thun mỏng, co giãn và ôm sát cơ thể nên những chiếc áo phông này làm rất tốt nhiệm vụ tôn dáng.

Đông Nhi ngày càng gợi cảm sau khi kết hôn.

Có thể nói, từ sau khi kết hôn Đông Nhi ngày càng nhuận sắc và nhận được nhiều lời khen ngợi. Bởi trước đây, cô sở hữu hình thể khá mảnh mai nhưng hiện tại, cô đã có da có thịt hơn rất nhiều. Vì thế, người đẹp cũng tự tin diện những bộ cánh khoe vẻ đẹp sexy, gợi cảm của “gái có chồng”.

Mới đây, một lần nữa giọng ca “Bối rối” lại bất ngờ khi khoe khuôn ngực đầy đặn trong một chiếc áo trơn chất liệu dệt kim với phần cổ cắt sâu. Vì vốn quen với Đông Nhi kín đáo nên những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong hình ảnh mới nhất, dù chỉ diện trang phục đơn giản là chiếc áo thun mỏng kèm chân váy nhưng ai ai cũng thấy bất ngờ với vẻ gợi cảm bất ngờ của Đông Nhi.

Nhiều người còn tỏ ra bất ngờ trước vòng 1 to bất thường của cô nàng nhưng cũng có ý kiến cho rằng, tất cả là do hiệu ứng của chiếc áo và công nghệ sử dụng áo push up. Quả thật, với những chiếc áo thun mỏng như Đông Nhi lựa chọn, nhìn qua đơn giản nhưng đúng kiểu “nhỏ nhưng có võ”. Bởi được làm từ chất liệu len tăm hoặc thun mỏng, co giãn và ôm sát cơ thể nên những chiếc áo phông này làm rất tốt nhiệm vụ tôn số đo chuẩn của vòng 1 và vòng 2. Thậm chí những chị em nào hay sử dụng áo ngực push-up thì kiểu áo này là một lựa chọn hợp lý. Bởi lúc đó, không cần làm gì nhiều, vòng 1 của chị em cũng trở nên căng đầy, gợi cảm.

Kiểu áo thun mỏng này dù đơn giản nhưng rất được lòng sao Việt.'

Vì với chất liệu len tăm hoặc thun ôm sát, nó đã giúp người mặc khoe được vòng 1 quyến rũ, đẫy đà.

Không những vậy, kiểu áo này lại rất dễ phối đồ, bạn có thể mix nó với chân váy hoặc quần dài, quần short tùy ý mà không sợ bị lạc quẻ. Dù bạn ra phố hay đến công sở, chọn phong cách quyến rũ hay thanh lịch thì bạn hoàn toàn có thể thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Nếu sử dụng áo này với áo ngực push-up thì đây là một sự kết hợp tuyệt vời để khoe khéo vòng 1.

