Các nàng “nấm lùn” mặc gì để trông có vẻ cao hơn?

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 14:26 PM (GMT+7)

Muốn “ăn gian” chiều cao, một đôi giày hợp lý chắc chắn không thể thiếu.

Cao hay thấp không phải vấn đề nếu bạn biết cách chọn đúng trang phục, phụ kiện

Nếu chẳng may sở hữu một vóc dáng nhỏ bé, chiều cao hạn chế, bạn cũng đừng nên quá lo lắng. Thay vào đó, hãy bỏ túi những bí quyết thời trang hữu ích để giúp mặc đẹp, che khuyết điểm hình thể, tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

1. Luôn có những địa chỉ mua sắm “ruột”

Với những người sở hữu vóc dáng “bé hạt tiêu”, họ thường không dễ dàng tìm mua quần áo ở những tiệm thời trang bình thường. Các thiết kế trang phục dường như ngày càng dài hơn, to hơn, như thể chỉ chăm chăm phục vụ các cô siêu mẫu. Muốn không phải ôm nỗi thất vọng ra về mỗi lần khi đi shopping, bạn nên có sẵn những địa chỉ mua sắm “ruột”, nơi chuyên sẵn các thiết kế váy áo phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của bạn.

2. Tìm đến đồ may đo

Trong trường hợp vẫn không chọn mua được những item vừa vặn, đồ may đo là một gợi ý không tồi. Không chỉ giúp bạn sở hữu các bộ cánh vừa khít với hình thể, trang phục may đo còn mang tới cảm giác sang trọng, tinh tế, đặc biệt ít bị đụng hàng. Một tiệm may uy tín, nơi có các thợ may lành nghề giúp tư vấn cho bạn đâu là thiết kế phù hợp, nên đầu tư, nơi có sẵn các loại vải thượng hạng xứng đáng là tiệm may mà bạn nên đồng hành lâu dài.

3. Theo đúng xu hướng

Mỗi một mùa lại có cả chục xu hướng thời trang bắt mắt, nhìn thôi đã mê. Nhưng giữa vô vàn xu hướng ấn tượng đó, bạn nên thật tỉnh táo để biết đâu là xu hướng dành cho người “nấm lùn” như mình. Một số xu hướng năm nay các nàng thấp bé nhẹ cân nên xem xét đó là cardigan dáng lửng, blazer thắt belt, suit ngắn… Chỉ cần chọn đúng kiểu mốt nên mặc, khuyết điểm về vóc dáng của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

4. Trang phục ton sur ton

Những bộ trang phục ton sur ton ngoài yếu tố thanh lịch, nền nã thì còn giúp “hack” chiều cao cực hiệu quả. Chúng giúp tạo ra một tổng thể liền mạch, kéo dài cơ thể, khiến cho vấn đề chiều cao và vóc dáng bé nhỏ không còn là vấn đề to tát. Nói đến trang phục ton sur ton, nhiều bạn gái thường nghĩ đến suit nhưng ngoài suit, còn vô số cách mix thú vị khác, miễn là bạn chọn được các món hợp rơ với nhau.

5. Chọn đúng kiểu giày

Muốn “ăn gian” chiều cao, một đôi giày hợp lý chắc chắn không thể thiếu. Trang phục tươm tất, chỉn chu đến đâu mà mang một đôi giày cục mịch, phá dáng thì các nàng nấm lùn cũng coi như đi tong sự cố gắng. Những thiết kế giày có gót mảnh mai, cao vừa phải hoặc giày mũi nhọn, kiểu dáng thanh thoát rất phù hợp với các quý cô thấp bé. Giày bệt dạng ballet hay sneaker cũng không hề bất khả thi, nhưng nhớ chọn giày có phần đế nhẹ nhàng để không tạo cảm giác mất cân đối.