Á hậu Phương Nga kiêu sa trong trang phục tôn vẻ đẹp nữ quyền của NTK Xuân Lê

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 15:13 PM (GMT+7)

Phụ nữ có thể thể hiện sự nữ quyền theo cách riêng của mình qua những trang phục.

Nữ văn sĩ người Nigeria từng gây ấn tượng rất mạnh về một bài nói trên diễn đàn TED Talk với nội dung truyền cảm hứng: We Should All Be Feminists – tạm dịch, Tất Cả Chúng Ta Đều Nên Là Những Người Ủng Hộ Chủ Nghĩa Nữ Quyền. Là một nhà thiết kế thời trang tiên phong, Xuân Lê luôn ủng hộ phụ nữ - nhưng theo cách riêng của mình qua những trang phục.

Với mini collection ‘New Feminists’ được thực hiện cho mùa Tết 2021, các thiết kế là sự kết hợp hài hoà và cân bằng giữa phong cách thời trang hiện đại và các thiết kế classic, giúp những người phụ nữ thể hiện được phong cách nữ tính theo cách rất trendy và hợp mốt.

NTK lần đầu hợp tác với Á hậu Phương Nga khi chọn cô làm nàng thơ, thể hiện những thiết kế cao cấp. Sau hai năm đăng quang nhan sắc Phương Nga ngày càng toả sáng, vừa có nét rạng rỡ, tràn đầy sức sống, vừa toát lên vẻ sang chảnh, mạnh mẽ của một người phụ nữ độc lập. Điểm nhấn cá tính của bộ sưu tập là một bộ suit được phát triển từ kiểu dáng Double-Breast (Suit 6 khuy) sang trọng, cá tính và thanh lịch. Thiết kế có kiểu cổ áo được kết hợp giữa chất liệu nhung và lụa tơ tằm cao cấp. Điểm chấm phá của bộ suit Double Breast này là chi tiết một bên vạt áo được xếp ly, tạo thành chi tiết layer xếp lớp, vừa tôn lên phong cách cá tính, vừa tạo điểm nhấn nữ tính, giúp người mặc thu hút mọi ánh nhìn.

Phương Nga thậm chí còn gợi ý cho ê kíp dáng pose phù hợp với bộ trang phục. Hiện tại, người đẹp nỗ lực theo đuổi con đường trở thành MC song ngữ chuyên nghiệp. Vừa cộng tác làm MC cho chương trình ‘Bữa trưa vui vẻ’ cô vừa đi học thêm kỹ năng dẫn dắt và chạy show event, quảng cáo trong những ngày cuối năm.

Bộ sưu tập được thực hiện dựa trên chất liệu chủ đạo là Taffeta tơ tằm cao cấp nên có được những đặc tính của chất liệu này. Các mẫu thiết kế có được sự óng ả với hiệu ứng bóng lụa “silky” đặc trưng.

Các gam màu được khai thác khéo léo thể hiện những đường nét cá tính của người phụ nữ như đỏ quyền lực, tím nữ tính, be thời thượng...

Thiết kế được xử lý khéo với thân dưới xếp ly, mang lại cho người mặc phong cách sang trọng, thanh nhã. Trong khi đó, thân trên của đầm có dáng vai hơi ngang, làm nổi bật sự trẻ trung, năng động và vẻ đẹp hình thể của người mặc. Chi tiết lệch vai vừa đủ sexy, vừa cá tính, thật khéo để khoe chi tiết xương quai xanh làm nên vóc dáng ưu nhã của người mặc.

Cũng không thể bỏ qua những chiếc đầm off-shoulder, trẻ trung và táo bạo của BST. Đầm có dáng ôm, để trần hai vai, chỉ ôm lấy cúp ngực. Kiểu tay áo cũng đầy phá cách với dáng ôm tròn, nhưng được xẻ bên trong, mang tới cho người mặc sự thoải mái khi cử động. Tuy nhiên, điểm thú vị của chi tiết ống tay áo này là nó sẽ tuỳ ý thay đổi, tạo nên những kiểu dáng khác nhau dựa theo những cử động của người mặc.

Kết hợp đầm xếp ly với dáng hơi A với kiểu áo được crop cao, tay bó và kiểu cổ bẻ đặc biệt, NTK một lần nữa muốn mang tới hình ảnh những người phụ nữ nữ tính, sang trọng và thanh lịch. Chi tiết cổ áo được xử lý với các hoạ tiết thêu chìm, tôn lên sự thanh nhã cũng như khẳng định phong cách của người mặc.

Chất thanh lịch và hiện đại trong thời trang tiếp tục được thể hiện rõ qua mẫu đầm thân ôm, cổ thuyền. Đầm là sự kết hợp của hai chất liệu dập ly và vải lụa tơ tằm cao cấp. Đặc biệt, phần tay áo may thêm một lớp vải lụa phủ lên phần tay voan nữ tính, chi tiết được xử lý khéo léo để tôn lên dáng vai ngang của người mặc, đồng thời hé lộ một phần chi tiết xương quai xanh. Không chỉ dừng lại ở đó, chi tiết ống tay áo này sẽ tạo thành những thay đổi thú vị và phá cách theo những pose dáng của người mặc, giúp người mặc có được những thú vị bất ngờ khi mặc mẫu đầm này.

Mẫu đầm là một lựa chọn lý tưởng cho những buổi đi chơi, hoặc những buổi đi dạo hoặc đi gặp gỡ bạn bè. Vẫn là dáng ôm ở thân trên, cổ khoét sâu chữ V với thân dưới được xử lý với các đường xếp ly, tạo nên một phom dáng độc đáo.

Chất liệu lụa cao cấp giúp đầm có được cấu trúc ổn định, mang tới cho người mặc sự thoải mái mà vẫn sang trọng.

Một chiếc áo khoác ngắn được xử lý, tạo nên các hoạ tiết hoa lớn với các kỹ thuật thêu 3D đa dạng và phong phú. Mẫu áo này giúp đầm có thể kết hợp để mặc trong rất nhiều không gian khác nhau.

phụ kiện khăn lụa cao cấp để phối hợp, nhằm mang tới cho các thiết kế những điểm nhấn mới lạ trong phong cách. Các mẫu khăn lụa cao cấp được thực hiện thủ công, xử lý khéo léo để tôn lên những hoạ tiết hiện đại nhưng vẫn thanh lịch và trang nhã.

