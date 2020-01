7 mẹo thời trang sống còn giúp gái Pháp thành tượng đài thanh lịch

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 14:26 PM (GMT+7)

Những phụ nữ Pháp mặc đẹp từ khi trẻ cho tới già, bí quyết của họ nằm ở đâu vậy?

1. Không chạy theo xu hướng

"Xu hướng đến và đi, nhưng phong cách không bao giờ phai nhạt" - Câu nói kim chỉ nam về thời trang này tưởng chừng như sáo rỗng nhưng kỳ lạ thay, lại luôn đúng. Một cô gái Pháp có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa một phục trang cổ điển và một xu hướng sẽ phai mờ dần theo thời gian. Các cô gái Pháp không theo hầu hết các xu hướng thời trang, và họ ủng hộ những xu hướng cổ điển đang đứng trước thử thách của thời gian.

Các cô gái Pháp có xu hướng đầu tư vào một số lượng hạn chế các phục trang chất lượng trong mỗi mùa. Bạn đã nghe nói về tủ quần áo gồm 5 thứ trang phục của Pháp chưa? Phụ nữ Pháp thực hành triết lý mua ít hơn mỗi mùa, nhưng đầu tư vào những trang phục thực sự chất lượng khi bạn mua hàng. Nguyên tắc là tránh mua sắm bốc đồng và cho đi những trang phục mà bạn nghĩ không còn mặc được. Thực tế tủ quần áo được sắp gọn sẽ giúp bạn phối đồ được nhanh hơn.

Không có gì sai khi mua sắm tại các nhà bán lẻ thời trang mì ăn liền như Zara và H&m, nhưng các cô gái Pháp bám vào những điều cơ bản và lựa chọn chất lượng vải và màu sắc dùng được lâu hơn khi mua sắm tại các cửa hàng này. Nếu bạn mua một chiếc áo khoác họa tiết từ Zara, rất có thể đó là một sự copy "công khai" của một món đồ thiết kế từ những nhà mốt lừng danh, về lý thì đó là một điều không nên. Tuy nhiên điều đáng nói là, cũng nhiều những trang phục được thương hiệu này sản xuất có tính xu hướng, chất vải ổn và dùng được lâu dài. Hãy kén chọn và không bị cuốn vào xu hướng khi bạn bước vào những loại cửa hàng này.

Một cô gái Pháp sẽ hiếm khi được nhìn thấy trên phố với logo kín mít hoặc logo khổng lồ in bất cứ nơi nào trên khắp trang phục của cô. Trang phục in chi chít logo bị xem là sự phô trương thời trang, tiền của thái quá. Đối với các cô gái Pháp mà nói, điều đó bị coi là điều cấm kỵ. Các nhà thiết kế giỏi nhất tạo ra vẻ ngoài đặc trưng có thể được nhận ra mà không cần dán logo của họ lên khắp vật phẩm. Hãy quên Louis Vuitton với những chữ cái thương hiệu trên khắp chiếc túi và chọn một chiếc túi Céline sang trọng có kiểu dáng đặc trưng. Tránh xa những đôi giày loafer in logo Gucci và thử những đôi Repetto tối giản.

Mua những thứ phù hợp với bạn và biết cách tâng bốc cơ thể của bạn. Hãy thử mọi thứ đạt tiêu chuẩn trên! Các cô gái Pháp không bao giờ mua thứ gì đó không phù hợp với họ - bất kể nó có phong cách như thế nào. Khi mua sắm trực tuyến, đừng ngại đặt hàng hai kích thước và gửi lại một kích thước không phù hợp với bạn (tất nhiên với những trang dễ dàng cho đổi trả). Các cô gái Pháp thích quần áo quá khổ oversize, vì vậy hãy tăng kích thước nếu bạn không chắc chắn. Quần áo skintight ôm sát hiếm khi được mặc vì nó có thể thu hút quá nhiều sự chú ý không mong muốn! Điều đó đang được nói, một chiếc áo len mỏng có thể được mặc với quần ống rộng, ví dụ như vậy, tạo ra một sự cân bằng tốt đẹp.

Thật hiếm khi thấy một cô gái Pháp với một vài thứ trang phục hào nhoáng. Trang phục biểu tượng hầu như luôn được kết hợp với những điều cơ bản để tránh trông giống như một mớ hỗn độn phô trương! Ví dụ, một chiếc túi nhiều màu thường được kết hợp với áo sơ mi cài cúc cơ bản và quần jeans ống đứng. Ngược lại, một chiếc áo len có họa tiết được mặc với quần cơ bản và túi xách cơ bản.

Cô gái Pháp luôn chú trọng vào chất lượng, chất liệu vải tự nhiên. Tủ quần áo mùa hè chứa đầy những chiếc quần, cái áo làm từ vải cotton và vải lanh. Tủ quần áo mùa đông thường bao gồm len cừu loại tốt và cashmere. Những trang phục hàng ngày có nhiều món làm bằng lụa. Họ thường tránh chất liệu viscose, rayon và các loại vải nhân tạo khác khi đi mua sắm. Một ngoại lệ cho quy tắc này là "loại vải cải cách", sử dụng vải tổng hợp, người Pháp hiện đại có ý thức về môi trường vì chúng được sử dụng sau khi tái chế!

