Nhiều cô gái theo mốt "thả rông", mặc nội y thay áo tập, đến hot gymer cũng bất bình

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 12:10 PM (GMT+7)

Dàn hot gymer Việt nêu quan điểm về việc ăn mặc nhiều rủi ro khi đến phòng tập.

Một cô gái châu Á mặc kèm nội y thường đi tập gym.

Thời gian gần đây, dân mạng xôn xao về việc một số chị em mặc áo lót có gọng hoặc "thả rông" đi tập gym. Đây là những trang phục không phổ biến ở phòng tập vì thế gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Đặc biệt, trường hợp "quên nội y" bị dân mạng "ném đá" vì trông kém duyên, lộ liễu. Có ý kiến cho rằng đây là một hình ảnh đáng xấu hổ.

Việc không mặc nội y đi tập gym gây tranh cãi.

Không mặc nội y đi tập thường chỉ ứng dụng trong các buổi chụp hình. Người mẫu Jordan Carver có một bộ hình thời trang gây sốc khi tập gym, yoga.

Vẫn biết mặc no bra đang là trào lưu thời trang hot trên thế giới, được các siêu sao quốc tế lăng xê. Có 2 ngày được sinh ra để kêu gọi phụ nữ không mặc áo lót trong 1 năm, nhằm nâng cao ý thức ngăn ngừa các bệnh liên quan tới tuyến vú. Đó là ngày 13.10 - National No Bra Day (Quốc tế không mặc áo lót) và 9.7 - Free your breast (Hãy để vòng 1 tự do).

Tuy nhiên, theo các hot girl phòng gym Việt, việc "thả rông" đi tập là điều không được khuyến khích. Hot gymer từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Dung Đỗ cho rằng: "Mặc áo khoét nách sâu lại thả rông đi tập thì trông rất phản cảm. Nếu diện no bra với các loại áo tập thì cần lưu ý hai trường hợp: Một là với áo tập có lót định hình hoặc lót nâng sẵn thì bạn thoải mái cởi bỏ nội y. Hai là với áo tập không có mút đệm, bạn cần lưu ý mặc thêm bra mềm mại để tránh phản cảm. Những ai có vòng 1 đầy đặn trông rất lộ liễu nếu không mặc nội y."

Dung Đỗ cảnh báo rằng: "Nếu chị em không mặc cố định vòng 1 khi tập gym thì theo thời gian nó sẽ bị chảy xệ. Vì ngực gồm các mô mỡ, sẽ bị tác động xấu khi vận động mạnh."

Người đẹp đưa ra lời khuyên, với những bạn chưa vào phom dáng có thể lựa chọn quần áo tập rộng, áo thun bình thường cũng chấp nhận được. Còn khi body đã được cải thiện, chị em mặc đồ ôm sát dáng, co giãn tốt sẽ vừa đẹp, vừa có động lực tập.

Dung Đỗ cho rằng cần mặc cố định vòng 1 khi đi tập.

Một số gymer khác đồng tình với Dung Đỗ về việc chị em đi tập không nên mặc "thả rông" hoặc áo lót có gọng. Cụ thể, hot gymer Nha Trang - Huỳnh Vương Anh Túc cho rằng: "Cả hai cách mặc kể trên đều không phù hợp. Vì mặc nội y có gọng sẽ khiến máu lưng thông kém, tập khó chịu, nhanh mệt. Còn thả rông thì gây ra hình ảnh mất thuần phong mỹ tục."

Gymer Sài thành - Long Gia Hân cũng cho rằng phụ nữ không nên mặc đồ lót thường đi tập. Nó gây cản trở quá trình tập luyện. Theo cô, tốt nhất chị em nên mua đồ tập chuyên dụng khi đến phòng gym.

Gymer Emily Nguyễn nói: "Có rất nhiều loại quần áo gợi cảm nhưng không hề phản cảm dành cho chị em ở phòng gym. Ví dụ như áo bra thể thao, áo tank top kèm áo bra ngắn bên trong. Chị em có thể mặc thoáng mát, sexy một chút để tiện vận động, tập luyện khoe body dễ dàng nhất. Tuy nhiên, mặc áo ba lỗ khoét rộng, lộ vòng 1 như trên thì quá phô trương, hớ hênh. Người khác nhìn vào sẽ đánh giá xấu và khó chịu."

Theo Anh Túc, đồ tập gym cần có độ co giãn tốt, cố định vòng 1.

Còn theo ý kiến của gymer Cần Thơ - Nguyễn Kim Nguyên: "Các gymer quốc tế có sử dụng mẫu quần áo hở khi quay hình để thu hút người xem hơn và thể hiện các nét cơ sắc sảo hơn. Tuy nhiên mặc thả rông hay bikini, nội y đi tập gym không phù hợp với nét thuần phong mỹ tục ở Việt Nam. Đa số phòng tập đều có xen kẽ cả nam lẫn nữ. Khi ai đó ăn mặc hở hang và có phần phản cảm thì rất dễ gây chú ý và nhận phải ánh nhìn tiêu cực.

Người châu Á thường không đánh giá cao kiểu mặc phóng khoáng ở nơi đông người. Cho nên tôi nghĩ ăn mặc theo môi trường tập luyện và nét đẹp riêng của từng quốc gia sẽ nhận được cái nhìn tích cực hơn. Không phải cứ phô cơ thể ra càng nhiều thì càng đẹp, đẹp của gu thẩm mỹ khác với sự hở bạo gây phản cảm."

Gymer Kim Nguyên tìm hiểu kỹ về trang phục gym trong nước và quốc tế.

