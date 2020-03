4 mẹo trang phục để nàng mảnh mai trông đầy đặn hơn

Đôi khi, con gái hay tự ti về hình thể của mình, nhất là vòng ngực nhỏ. Nhưng bạn gái đừng lo, những mẹo sau đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi mặc cũng như lựa chọn trang phục.

1. Tránh xa áo bó sát và áo rộng quá khổ

Với những bạn gái thường hay tự ti về vòng một sẽ dễ mắc các sai lầm về trang phục. Điển hình như mặc những chiếc áo rộng quá khổ để nhằm che giấu vòng ngực nhỏ, song chúng lại dễ phản chủ khiến khuôn ngực của bạn bị “chìm nghỉm”. Ngược lại là mặc những chiếc áo quá bó sát vòng ngực với mong muốn tôn lên nét nữ tính của mình. Tuy nhiên, chúng càng dễ tố cáo vòng một “lép kẹp” của bạn hơn. Thay vào đó, kiểu áo ôm phom dáng, vừa vặn cơ thể, không quá rộng cũng không quá chật sẽ là lựa chọn phù hợp với bạn hơn cả. Bởi chúng giúp tạo hiệu ứng cho vòng một trông đầy đặn hơn một cách đáng kể.

2. Ưu tiên áo cổ tim, cổ tròn

Mỗi kiểu áo đều mang đến cho phái đẹp những nét đẹp riêng. Song đối với cô nàng ngực nhỏ, việc chọn lựa trang phục cũng cần sự cân nhắc. Do đó, thay vì áo cúc, dáng suông dễ làm vòng một bị “xẹp lép”, thì áo cổ tim, cổ tròn ôm phom ngực một cách vừa phải sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Điển hình như áo phông, áo len,... dáng ôm sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn tôn dáng, tự tin với vòng ngực khiêm tốn của mình.

3. Luôn giữ cho vòng eo thon gọn

Khi vòng eo thon, vòng ngực mới trở nên nổi bật hơn. Do đó, phái đẹp hãy lựa chọn trang phục sao cho vòng eo của mình thon gọn nhất, điển hình là trang phục nhấn eo, có đường cắt ở eo. Hoặc là sử dụng thắt lưng to bản cũng sẽ là một cách hay, chúng vừa giúp vòng eo trở nên thon thả hơn, vừa vô cùng thời thượng. Dĩ nhiên, những trang phục khiến cho vòng hai to hơn là điều mà các nàng nên hạn chế.

4. Chọn áo ngực phù hợp

Để giúp cho khuôn ngực trông đầy đặn hơn chắc hẳn không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của chiếc áo ngực. Song phái đẹp có vòng ngực nhỏ lại dễ lựa chọn những kiểu áo ngực không phù hợp, dễ khiến các nàng trở nên kém duyên trong mắt người khác phái. Điển hình là những chiếc áo ngực có mút quá dày, dễ để lộ “hàng giả”. Do đó, áo ngực có độ dày dặn vừa phải, sao cho khuôn ngực vẫn có độ tự nhiên nhất định mới là sự lựa chọn thông minh dành cho bạn.

