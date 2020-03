"Tội lỗi hồn nhiên" của cô gái mặc ngắn ở sân thể thao khiến nhiều người đỏ mặt

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 05:00 AM (GMT+7)

Vì không cẩn trọng trong cách chọn phục trang nên cô gái này đã gặp phải tình huống hớ hênh.

Cô gái mặc trang phục ngắn đến sân đấu bóng khiến bản thân rơi vào trường hợp hớ hênh.

Cách đây một thời gian, cư dân mạng Trung Quốc có bàn tán về trang phục của của một cô gái tại sân đấu bóng rổ. Cô gái này mặc áo bóng rổ, phối cùng áo quây bên trong và mặc quần short thể thao nhưng do chiếc áo không đủ dài, chiếc quần lại quá ngắn nên khi cúi người xuống để giãn cơ, trang phục đã khiến cô rơi vào tình huống hớ hênh. Một số người bình luận do cô gái này thiếu tinh tế khi lựa chọn trang phục, mặc đồ quá ngắn khi chơi thể thao. Số khác thì nói có thể do cô ấy không để ý nên vô tình bị rơi vào trường hợp xấu hổ.

Trước đó, cũng có nhiều trường hợp các cô gái mặc nội y đi tập gym, "thả rông" lúc luyện tập thể thao gây phẫn nộ cộng đồng mạng. "Không biết xấu hổ à", "Lòng tự trọng chắc vứt đi rồi",... đó là một số ý kiến của cư dân mạng trước trường hợp ăn mặc thiếu cẩn trọng như thế này.

"Tội lỗi thời trang" của cô gái mặc hở đến phòng tập gym.

Trang phục bóng rổ

Cũng giống như các bộ môn thể thao khác, trang phục thi đấu bóng rổ cũng được đánh số và mỗi đội đại diện một màu thường thì đội chủ nhà mặc màu sáng, đội khách mặc màu tối. Ban đầu, các vận động viên bóng rổ chưa có đồ thiết kế riêng. Bộ đồng phục bóng rổ đầu tiên được mặc vào năm 1901. Trang phục bóng rổ hiện tại bao gồm quần dài đến đầu gối cùng áo cộc tay, tất chân và giày thể thao chuyên biệt.

Phải mất một thời gian để trang phục bóng rổ được định hình.

Khi tới sân tham gia đấu bóng rổ bạn nên tuân theo quy tắc trang phục của bộ môn, nếu tập luyện thì không nhất thiết phải mặc áo bóng rổ mà áo phông dài tay cũng hoàn toàn phù hợp. Áo nên vừa vặn với người, thấm mồ hôi tốt để thuận tiện vận động. Bạn cũng không nên chọn những chiếc quần bó sát hay quá ngắn sẽ không thoải mái do chúng bị co lên và dễ gây ra trường hợp nhạy cảm.

Mỗi một bộ mon thể thao có quy định về trang phục riêng.

Từ sân bóng đến sàn diễn và đời thường

Nhiều người cho rằng thể thao và thời trang là hai lĩnh vực hoàn toàn không liên quan tới nhau. Tuy nhiên, yếu tố thời trang có ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống và thể thao cũng không phải là ngoại lệ. Trang phục thể thao ban đầu được gọi là "active wear" ý chỉ những bộ trang phục được sản xuất dành riêng cho các hoạt động thể thao. Bắt đầu từ trang phục cưỡi ngựa, bắn cung sau đó đến quần vợt, bóng đá, bóng rổ... Những thiết kế này giúp họ thi đấu một cách thoải mái nhất, đồng thời cũng có thêm một số phụ kiện để bảo vệ họ khỏi chấn thương.

Thời trang và thể thao có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Trong một thời gian dài, những bộ trang phục này được xét ở khía cạnh thể thao hơn là độc lập như một món đồ thời trang. Nhưng sau đó với sự phổ biến của các cuộc thi đấu cùng mức độ nổi tiếng ngày càng lớn của các cầu thủ, vận động viên nên trang phục này không chỉ được sản xuất cho riêng người chơi thể thao mà còn được bán như đồ lưu niệm. Tiếp đó, chúng được đưa lên sàn catwalk và mặc rộng rãi ra phố với những biến tấu mang hơi hướng thể thao được gọi là "sporty chic".

Trang phục thể thao được đưa lên sàn catwalk và tạo nên phong cách thời trang "sporty chic".

Những chiếc áo bóng rổ cũng được biết tấu thành váy dáng dài hay áo croptop mang đến nhiều lựa chọn cho người mặc. Bạn có thể mặc áo croptop với quần short hoặc mặc áo dài theo kiểu giấu quần, kết hợp thêm cùng giày thể thao vô cùng trẻ trung và năng động. Thậm chí còn có cả bodysuit hay monokini lấy cảm hứng từ trang phục bóng rổ. Đó là trong phong cách thời trang đời thường, còn khi đã đến sân bóng để tập luyện, tốt nhất bạn nên tuân theo quy tắc trang phục và đặt yêu cầu thoải mái vận động lên hàng đầu.

Trang phục bóng rổ được biến tấu theo nhiều cách khác nhau.

