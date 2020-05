10 món thời trang xinh và cần thiết, phải sắm ngay không hè đi mất

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 16:43 PM (GMT+7)

Những món đồ đang hot hoặc ít khả năng lỗi mốt cần sắm trong hè này.

1. Váy in họa tiết da báo

Đừng lo lắng vì họa tiết in động vật sẽ còn khá lâu mới hết mốt. Một trong những xu hướng in hot từ 2 năm nay có vẻ ngoài quyết liệt bậc nhất: in da báo. Váy này phù hợp nhất với các tông màu trung tính như đen và trắng, mang đến cho bạn vẻ ngoài sang trọng dễ dàng. Thể hiện sự táo bạo của bạn trong mùa hè này và giải phóng sức mạnh bên trong của bạn với item thời trang này.

2. Đầm voan

Mùa hè mà không có những chiếc váy dễ thương thì thật là thiếu sót? Xu hướng váy voan ngọt ngào và ngây thơ mà vẫn thanh lịch. Từ những buổi dã ngoại, đến những chuyến đi biển, đến những buổi hẹn hò ở quán cà phê, chiếc váy mềm mại sẽ khiến mọi người quay đầu. Kết hợp trang phục này với áo len hoặc blazer sáng màu, và túi da để tận dụng tối đa chúng trong mùa lạnh hơn!

3. Quần Cargo

Những chiếc quần có túi đủ lớn để giữ iPhone và ví của bạn! Quần "vận chuyển hàng hóa" là một hit thời trang lớn và được yêu thích trong những năm 90, nhưng chúng đã trỗi dậy từ cõi chết và trở lại! Với vẻ ngoài sang trọng và thẩm mỹ, Cargos có thể được kết hợp chỉ với một chiếc áo phông trơn và giày cao gót quai ngang để làm nổi bật chất fashionista bên trong của bạn. Những chiếc quần này mang đến sự thoải mái, và phong cách. Kiểu quần này giúp bạn dễ chịu và thoải mái hơn trong mùa hè.

4. Quần short Biker

Ai nói phong cách thể thao không thể sang trọng? Một xu hướng ban đầu được bắt đầu bởi Công nương Diana vào những năm 90, bộ quần áo này từ tủ quần áo thể thao của bạn đã trở thành món đồ yêu thích mọi thời đại trong năm nay.

Mặc dù những chiếc quần short đi xe đạp được làm từ vải thun spandex đơn giản và nhàm chán có thể được coi là đồ lót, nhưng sự đơn giản của chúng khiến chúng cực kỳ dễ tạo kiểu. Làm cho nó trở nên lạ mắt bằng cách mặc một chiếc áo khoác nhẹ, crop top, và một số giày cao gót, hoặc giữ cho nó giản dị bằng cách mặc áo crop top và một vài đôi giày thể thao màu trắng. Dù bằng cách nào, những chiếc quần short đa năng này sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài tomboy cứng rắn bằng cách thay thế cho những chiếc váy và váy nữ tính. Quần short đi xe đạp là thiết yếu nhất của cô gái muốn diện style năng động, mát mẻ vào mùa hè.

5. Giày thể thao

Thời trang là một chu kỳ không bao giờ kết thúc, và ngay cả phong cách của bố mẹ chúng ta cũng trở lại. Từ Hailey Baldwin đến Kendall Jenner đến Ariana Grande, tất cả các cô gái thời trang đều bỏ giày cao gót để đi giày thể thao hầm hố. Người ta giờ đây yêu thích những "đôi giày của bố" từ các thương hiệu nổi tiếng như FILA, Adidas, Balenciaga, Gucci, Nike... Chúng thoải mái và dễ dàng mát mẻ, những đôi giày thể thao này phối được với nhiều trang phục hè như váy hay quần short.

6. Tay áo phồng

Tay áo phồng vẫn hứa hẹn là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong năm nay! Kiểu tay áo phồng đặc biệt này mang đến cho bạn vẻ đẹp của một nữ hoàng thanh lịch, và thực sự làm nổi bật cánh tay và xương cổ của bạn. Hãy đối mặt với nó, những món đồ thời trang như áo tay phồng dành cho những người không ngại mạo hiểm trong thời trang, khiến bạn trở thành trung tâm của sự chú ý.

7. Túi tre

Xu hướng thời trang hiện nay là "xanh" và hòa mình thiên nhiên. Vì thế rõ ràng một chiếc túi có kiểu dáng sành điệu hình bánh xếp cùng chất liệu tre là hợp mốt. Chiếc túi này không giống bất kỳ chiếc nào khác. Chiếc túi này có thể sẽ trở thành biểu tượng cho tủ quần áo thời trang của bạn vào mùa hè. Bạn có thể phối chiếc túi này với các màu sáng như trắng, đỏ và vàng, để thể hiện style độc đáo của bạn.

8. Điểm nhấn neon

Bạn đừng nghĩ rằng neon chỉ nên được sử dụng trong văn phòng phẩm, bởi ngày nay thời trang đã chấp nhận chúng như tuyên ngôn hợp thời trang. Giới thời trang coi màu sắc này như màu sắc đại diện cho thế hệ trẻ bởi sự rực rỡ và đầy năng lượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, neon đã tạo được dấu ấn và nhận được sự đón nhận mạnh mẽ.

Điểm nhấn táo bạo này trông tốt nhất khi được kết hợp với các màu sắc tinh tế có khả năng tôn nó như đen, trắng và nude. Có rất nhiều cách để bạn có thể tạo kiểu cho màu này. Từ áo khoác neon đến giày neon, khả năng sáng tạo màu sắc với điểm nhấn này là vô tận. Những người nổi tiếng đang phát cuồng với xu hướng này với vẻ ngoài neon táo bạo và bạn cũng có thể nổi bật không kém họ với sắc độ này.

9. Áo dây

Một bờ vai nhỏ không bao giờ thôi gây thương nhớ! Khoe vai và cổ trong mùa hè này với áo dây đơn giản nhưng sang trọng! Áo dây là sự lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè bởi vì bạn có thể mặc chúng với hầu hết mọi thứ và chúng rất dễ tạo kiểu! Nếu bạn là một cá nhân yêu thích phong cách gợi cảm, tối giản, thì món đồ thời trang này rất phù hợp với bạn trong mùa hè này.

10. Giày đế xuồng

Những đôi giày đế xuồng buộc dây Ren Up Wedges có thể làm cho bất kỳ trang phục trở nên phong cách và thi vị hơn. Quần short, quần, váy, váy, áo liền quần đều phối đẹp với chúng. Những đôi giày hợp với nàng có bắp chân thon hơn là nàng "bắp chuối".

