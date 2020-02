Muốn vòng ngực không chảy xệ, chị em hãy làm theo cách sau

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 05:25 AM (GMT+7)

Nếu không muốn biến núi đôi thành “mướp”, hãy sớm áp dụng những bí quyết sau.

Để vòng 1 căng tròn, không chảy xệ cần có bí quyết.

Vòng 1 căng tròn, đầy đặn là một trong những khao khát của nhiều chị em. Nhưng vì nhiều lý do như: di truyền, do chế độ ăn uống và thậm chí là do những thói quen hàng ngày khiến cho vòng 1 của phụ nữ ngày càng chảy xệ, kém săn chắc. Vậy không muốn biến núi đôi thành “mướp”, hãy áp dụng những nguyên tắc sau đây.

Chọn áo ngực thông minh

Áo ngực quyết định kích cỡ, sự phát triển của vòng ngực.

Nghe qua thì có vẻ như không liên quan nhưng trên thực tế thì đây là một trong những yếu tố quyết định hình dáng của vòng 1. Hãy chọn những chiếc áo ngực vừa vặn với vòng ngực, không quá rộng hay quá chật sẽ khiến ngực của bạn bị biến dạng. Và chất liệu tốt, thoáng khí là một nhắc nhở khi lựa chọn nội y.

Uống nhiều nước

Làn da chúng ta được cấu tạo bởi các tế bào tạo ra từ nước. Thiếu nước sẽ khiến cho vùng da ở ngực co lại và chảy xệ. Vì thế cần đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày nhé!

Dinh dưỡng cần thiết

Đu đủ là một trong những loại quả tốt cho việc phát triển vòng 1.

Cũng như thiếu nước, vòng 1 cũng sẽ trở nên thiếu săn chắc, hấp dẫn khi thiếu chất béo, protein. Vì lúc này các mô mỡ sẽ bị xẹp đi như những chùm bóng bay bị xì hơi. Vì thế cần đảm bảo một chế độ ăn tăng cường chất béo, kẽm, protein mỗi ngày.

Và nên bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều Estrogen. Những loại thực phẩm tốt cho vòng 1 gồm trứng gà, đu đủ xanh, chân giò, đậu nành,…

Massage thường xuyên

Tích cực massage vòng 1 mỗi ngày.

Cũng như việc tập luyện, massage sẽ giúp vùng ngực luôn được vận động, các mạch máu lưu thông tốt hơn. Massage được thực hiện khá dễ dàng nhưng cần chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để có hiệu quả cao.

