"YouTuber chăn bò" trổ tài hội hoạ, vẽ tranh bạn gái khiến dân mạng bất ngờ

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 12:30 PM (GMT+7)

Không chỉ là hiện tượng mạng nổi tiếng với bài ca đếm số, anh chàng chăn bò Soytiet còn gây bất ngờ khi trổ tài vẽ tranh.

Soytiet vẽ tranh bạn gái Ngọc Lan.

Mới đây, Soytiet (Sô Y Tiết, SN 1988, quê Bình Định) vẽ một bức tranh đen trắng chân dung bạn gái Ngọc Lan. Dù không cầu kì hay thể hiện trình độ cao siêu gì nhưng bức tranh lại rất có hồn, chứng minh Soytiet đã dồn không ít tình cảm.

Chưa đầy 1 ngày sau khi được đăng tải, clip của Soytiet đã thu về gần 2 triệu lượt xem. Dân mạng cũng dành vô số bình luận khen ngợi cho tài lẻ của anh chàng.

Cách đây không lâu, anh chàng đã đăng ảnh chụp cùng bạn gái và người thân kèm những chia sẻ cực tình cảm: "We are poor but we try. We love each other and we overcome it all. She will be an important part of this journey" (Tạm dịch: Chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi có sự cố gắng. Chúng tôi yêu nhau và chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cô ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc hành trình này).

Bài đăng thu hút gần 30 nghìn lượt yêu thích và gần 1 nghìn lượt bình luận, đa số của fan quốc tế. Ai cũng dành lời chúc mừng cho đôi trẻ. Tất cả đều cho rằng có thể không giàu tiền bạc nhưng Soytiet lại giàu tình cảm, đó là điều không phải ai cũng có được.

Soytiet và bạn gái (thứ 2 từ trái sang) cùng với gia đình.

"Thánh đếm số" tên thật là Sô Y Tiết, là chàng trai chăn bò 32 tuổi, quê ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Ít ai biết được đằng sau nụ cười lạc quan lại là một cuộc đời nhiều đau khổ. Cha mẹ mất sớm, Y Tiết được gửi vào trại trẻ mồ côi trước khi quay về sống với dì và dượng năm 18 tuổi.

Do di chứng của bệnh viêm phổi mãn tính nên thể trạng của Y Tiết rất ốm yếu. Không đủ sức khỏe làm việc nặng, Y Tiết nhận công việc chăn bò thuê hàng ngày.

Anh chàng “gây sốt” khắp các diễn đàn mạng quốc tế chỉ với một vài câu hát nghêu ngao đếm số bằng tiếng Anh.

Thậm chí, tác phẩm của anh chàng này còn được nhiều ngôi sao thế giới như Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber… nhiệt tình quảng bá miễn phí, khiến hàng triệu người hâm mộ thế giới biết đến anh như một hiện tượng.

