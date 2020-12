“Chàng trai chăn bò” lần đầu khoe ảnh người yêu, dung nhan cô gái gây bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 15:04 PM (GMT+7)

“Ông chú” 32 tuổi đã tìm được “một nửa” phù hợp, đồng hành với mình trong hành trình đặc biệt này.

Soytiet - "chàng trai chăn bò" nổi tiếng thế giới

Soytiet (Sô Y Tiết, sinh năm 1988) được xem là hiện tượng mạng nổi nhất năm 2020. Chàng trai Bình Định nổi tiếng với bài ca đếm số bằng tiếng Anh trong lúc chăn bò, được hàng loạt sao Hollywood “gọi tên” trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Khác với rất nhiều hiện tượng mạng đầy tai tiếng trước đó, Soytiet được rất nhiều người yêu mến bởi sự hiền lành, chân chất. Anh sở hữu lượng fan “khủng” cả trong nước lẫn quốc tế.

Kể từ khi nổi tiếng, mọi khía cạnh cuộc sống của Soytiet đều được dân mạng quan tâm. Mới đây, trên trang Instagram có gần 700.000 lượt theo dõi, “chàng trai chăn bò” bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng bạn gái và người thân. Anh dành riêng cho bạn gái của mình những lời lẽ ngọt ngào.

Anh chàng được nhiều sao quốc tế "réo tên"

“We are poor but we try. We love each other and we over come it all. She will be an important part of this journey” (Tạm dịch: Chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi có sự cố gắng. Chúng tôi yêu nhau và chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cô ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc hành trình này).

Có thể thấy, bạn gái của Soytiet là một cô gái giản dị, chân phương. Cả hai đi dép đôi như một cách thể hiện tình cảm như bao cặp đôi trẻ khác.

Soytiet hạnh phúc bên bạn gái và người thân

Hình ảnh của Soytiet thu hút 28.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Dân mạng đua nhau gửi đến anh lời chúc phúc, trong đó có không ít fan quốc tế.

“Hóa ra ông chú 32 tuổi của chúng ta đã có người yêu. Chúc anh sớm rước nàng về dinh nhé”, “Bao nhiêu người mong có được tình yêu giản dị như anh”… là một số bình luận đáng chú ý của dân mạng.

Cách đây không lâu, anh chàng chăn bò nổi tiếng cũng tiết lộ về bạn gái trong một bài phỏng vấn: "Tôi đã kể hết với người ta về hoàn cảnh của mình rồi và nhận lại sự đồng cảm của cô ấy. Bây giờ, tôi chỉ mong sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ và cố gắng kiếm tiền để phụ giúp gia đình, lo cho tương lai thôi. Tôi muốn dành những gì tốt nhất cho người vợ tương lai của mình và con cái của tôi sau này không phải trải qua cảnh cơ cực như tuổi thơ của mình".

Anh chàng nổi tiếng bởi sự giản dị, chân phương

Soytiet có một tuổi thơ nhọc nhằn, mồ côi mẹ, cùng bố và em gái lang thang khắp nơi xin ăn. Sau khi bố mất do căn bệnh ung thư phổi, hai anh em Soytiet được một người họ hàng nuôi dưỡng. Năm 2000, anh phải vào trại mồ côi. 6 năm sau, bác sĩ chẩn đoán, anh bị viêm phổi mãn tính cấp và hiện tại, di chứng vẫn còn ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Tình hình sức khỏe yếu, Soytiet được trại mồ côi trả lại địa phương. Anh ở một năm với bác trai rồi được mẹ nuôi nhận về, sống với bà từ năm 2010 đến nay. Hiện tại, anh làm công việc chăn bò mỗi ngày.

Soytiet sở hữu một kênh Youtube hàng trăm nghìn lượt đăng ký

Chàng trai Bình Định mong ước có thể kiếm được tiền từ Youtube để chữa bệnh và xây một ngôi nhà nhỏ. Chính sự mộc mạc và chân phương mà anh được đông đảo khán giả ủng hộ.

