Xác ướp nguyên vẹn sau 500 năm hé lộ nghi lễ đáng sợ của một đế chế hùng mạnh

Năm 1999, các nhà khoa học phát hiện xác ướp của một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, được biết đến với tên gọi "Trinh nữ Llullaillaco" (La Doncella), trên đỉnh núi lửa Llullaillaco cao 6.700 m nằm giữa Chile và Argentina.

Sự nguyên vẹn đáng kinh ngạc của thi thể sau hơn 500 năm đã biến "Trinh nữ Llullaillaco" trở thành một trong những xác ướp quý giá nhất từng được tìm thấy. Bên cạnh cô gái, các nhà khảo cổ còn phát hiện thi thể của hai đứa trẻ khác.

Ngày nay, thay vì nằm lại giữa lớp băng vĩnh cửu trên đỉnh núi, ba xác ướp được bảo quản nghiêm ngặt tại Bảo tàng Khảo cổ học Trung cao nguyên (MAAM) ở thành phố Salta, Argentina. Trong những tủ kính đông lạnh đặc biệt mô phỏng áp suất và nhiệt độ trên đỉnh núi lửa, làn da, mái tóc tết cầu kỳ và trang phục dệt thủ công của thiếu nữ vẫn gần như nguyên vẹn, tạo cảm giác như cô chỉ vừa chìm vào giấc ngủ.

Tình trạng bảo tồn hiếm có này đã mang đến cho giới khoa học cơ hội nghiên cứu sâu hơn về cuộc sống và các nghi lễ của người Inca cách đây hơn nửa thiên niên kỷ.

Mẫu xác ướp vẹn nguyên sau 500 năm giúp các nhà khoa học có nhiều phát hiện mới về thời kỳ xa xưa.

Tuy nhiên, phải mất gần 27 năm sau khi phát hiện, các nhà khoa học mới có đủ công nghệ để phân tích chi tiết trường hợp đặc biệt này. Những nghiên cứu mới cho thấy "Trinh nữ Llullaillaco" nhiều khả năng là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế dưới thời Đế chế Inca.

Vào khoảng năm 1500, người Inca thường thực hiện các nghi lễ hiến tế người sống nhằm dâng lên thần linh. Các nạn nhân được đưa từ chân núi lên những đỉnh núi cao hàng nghìn mét như một phần của nghi thức thiêng liêng.

Nhờ điều kiện băng giá khắc nghiệt, các mô cơ thể và thức ăn trong dạ dày của thiếu nữ vẫn được bảo quản. Qua phân tích, các nhà khoa học phát hiện cô đã sử dụng ngô, sắn, rượu và lá coca trước khi qua đời.

Đây được cho là một phần của nghi lễ "Capacocha" – hình thức hiến tế trang trọng và linh thiêng nhất của Đế chế Inca. Người Inca tin rằng những lễ hiến tế này có thể giúp ngăn chặn thiên tai, bảo vệ mùa màng, duy trì sự ổn định và củng cố quyền lực của đế chế.

Trong nghi lễ, các nạn nhân trẻ tuổi được hộ tống lên đỉnh núi vào mùa đông rồi bị bỏ lại giữa giá rét cho đến khi tử vong.

Theo các nghiên cứu khảo cổ, lễ hiến tế "Trinh nữ Llullaillaco" nhiều khả năng diễn ra vào khoảng năm 1499. Khi đó, vùng Llullaillaco vừa được sáp nhập vào Đế chế Inca và cuộc hiến tế được cho là nhằm cầu mong quá trình mở rộng lãnh thổ diễn ra thuận lợi.

Đế chế Inca sụp đổ vào những năm 1530 sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha. Kể từ đó, tục hiến tế người sống trên các đỉnh núi băng giá cũng dần biến mất.