Vướng tin đồn hẹn hò hậu chia tay, Xoài Non - Xemesis có phản ứng khác nhau

Mới đây, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp khoảnh khắc Xemesis xuất hiện cùng một cô gái tại sảnh chờ sân bay. Đáng chú ý, hành động cô gái bóp vai cho nam streamer khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng Xemesis đã có "người mới" hậu chia tay Xoài Non.

Xemesis bỗng dưng bị "réo tên" với nghi vấn có người mới.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, trên trang cá nhân, Xemesis đã đăng đàn giải thích, phủ nhận những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Anh than thở: "Mấy bạn ơi, mong mấy chuyện đồn này kia nó bớt lại chút ạ... Đang đợi vali thì nói chuyện xàm mà tay yếu quá không cách nào bóp vai mà thấm vào cơ được, câu chuyện của tấm ảnh có vậy. Và nhóm đi chung là 3 người chứ không phải 2". Bên cạnh đó, Xemesis cũng bày tỏ sự khó chịu khi liên tục bị cư dân mạng nói nhiều về chuyện tình cảm cá nhân. "Mà trong trường hợp mình có quen hay tìm hiểu ai cũng là chuyện cá nhân của mình, chứ không lẽ mình sẽ sống cô đơn tới già" - nam streamer bất lực.

Hiện tại Xemesis và Xoài Non đã bắt đầu có cuộc sống mới sau gần 3 tháng công bố chia tay và việc cả hai tìm kiếm một "bến đỗ" mới là điều bình thường. Khi đứng trước tin đồn có "người mới", Xemesis và Xoài Non có cách phản ứng khác nhau. Trong khi Xemesis nhanh chóng đáp trả thì Xoài Non quyết định giữ im lặng giữa lúc vướng nghi vấn hẹn hò cùng Gil Lê.

Từ đầu tháng 8, các "thám tử mạng" liên tục "soi" ra loạt nghi vấn Xoài Non và Gil Lê đang trong một mối quan hệ "trên tình bạn". Cả hai thường xuyên có mặt hỗ trợ nhau trong các buổi livestream bán hàng hay cùng chở nhau đi chơi Pickleball. Bên cạnh đó, Xoài Non và Gil Lê cũng có cách xưng hô ngọt ngào khiến dân tình không khỏi "đẩy thuyền" như "idol của em", "hàng xóm".

Dẫu vậy, cho đến hiện tại, cả Xoài Non và Gil Lê đều chưa lên tiếng xác nhận hay chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt này.

