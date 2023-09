Vợ sắp cưới xinh như hoa của chàng hậu vệ điển trai U23 Việt Nam

Thái Bá Sang và vợ sắp cưới

Thái Bá Sang (sinh năm 1999) là hậu vệ của tuyển U23 Việt Nam, từng trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Không chỉ mệnh danh là “hòn đá tảng” nơi hàng thủ của SLNA, cầu thủ gốc Nghệ An còn gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai và nam tính.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Thái Bá Sang bất ngờ thông báo sắp kết hôn. Chàng cầu thủ 24 tuổi đăng tải bức ảnh cưới bên người vợ xinh đẹp cùng dòng caption ngắn gọn: “Đóng máy”. Bên dưới phần bình luận, các cầu thủ nổi tiếng như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng… đã gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.

Nhan sắc xinh đẹp của vợ Thái Bá Sang

Được biết, vợ sắp cưới của Bá Sang tên Hạ An Nhân, sinh năm 1999, hiện quản lý một tiệm nail ở Nghệ An. An Nhân gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp không kém hot girl, gương mặt khả ái, vóc dáng nuột nà và gu thời trang hiện đại. Cô nàng khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Trò chuyện với chúng tôi, An Nhân cho hay, cô và hậu vệ Bá Sang dự định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 9 sắp tới tại nhà gái và đầu tháng 10 tại nhà trai. Cặp đôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho ngày trọng đại.

Cặp đôi dự định kết hôn vào tháng 9, 10 sắp tới

An Nhân và Bá Sang quen nhau từ khá lâu trước đây nhưng khi có cơ duyên gặp lại, họ mới thành đôi. Cặp đôi đã có 2 năm tìm hiểu nhau trước khi đi đến hôn nhân.

“Sang là người đàn ông hiền lành, siêng năng, nghiêm túc trong công việc và rất có trách nhiệm với gia đình. Điều khiến mình có đủ sự tin tưởng ở Sang là anh ấy làm nhiều hơn nói, luôn thể hiện tình cảm, sự yêu thương bằng những hành động cụ thể. Anh ấy cho mình cảm giác an toàn và bình yên khi nghĩ đến hôn nhân”, cô gái Nghệ An chia sẻ.

An Nhân được chồng cầu thủ yêu thương, chiều chuộng

Yêu chàng hậu vệ của U23 Việt Nam, An Nhân được quan tâm tỉ mỉ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cô từng nhiều lần chứng kiến anh giúp đỡ người khác nên càng tin tưởng hơn vào bản tính lương thiện của anh chàng.

“Người ta thường bảo yêu cầu thủ sẽ thiếu thốn tình cảm nhưng mình không thấy vậy. Dù có những lúc thi đấu, luyện tập xa nhà nhưng anh ấy vẫn biết cách cân bằng, không khiến mình phải tủi thân. Đổi lại, mình cũng sẽ là hậu phương vững chắc để anh yên tâm thi đấu”, An Nhân chia sẻ.

An Nhân sở hữu gương mặt khả ái

Cô nàng có phong cách nữ tính, nhẹ nhàng.

