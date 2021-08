Vợ nào thấy khổ thực hiện 7 điều sau sẽ được chồng yêu chiều, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc

Than vãn, đau buồn, oán trách số phận không giúp khỏe lên, giàu lên, nhưng hiểu được 7 điều sau sẽ có sức mạnh và thấy ánh sáng ở cuối con đường để bước tiếp và hạnh phúc.

Chồng tốt, con ngoan nhưng cô ấy mở miệng là kêu "số tôi sao khổ thế này". (Ảnh minh họa)

Người sướng kêu khổ, người khổ vẫn thấy vui

Tôi có hai cô bạn. Một cô tên là Hoa, mở miệng là kêu "số tôi sao khổ thế này" dù cái khổ của chị là mơ ước của bao người. Hoa học đại học xong là về làm dâu một gia đình khá giả, anh chồng tử tế, là Trưởng phòng nhân sự một tổng công ty đang ăn nên làm ra, mỗi tháng đưa vợ khoảng 50 triệu đồng.

Bản thân Hoa cũng đang là cán bộ một cơ quan nhà nước, nhưng luôn kêu khổ vì việc nhiều, làm vất vả mà lương bèo bọt, nên muốn bỏ việc. Ngay khi ấy anh chồng đã khuyên không nên, vì ở nhà sẽ buồn chán rồi sinh chuyện khác. Lúc đó Hoa nói anh thấy vợ làm cực khổ, bị chèn ép không giúp được gì, giờ lại sợ nuôi vợ. Vậy là để yên nhà anh chồng kệ chị nghỉ việc, kèm theo lời căn dặn "sau này ở nhà buồn thì đừng có sinh sự với chồng con".

Vài tháng đầu nghỉ việc Hoa thấy thật nhàn hạ, sung sướng. Sáng ra không phải tất tả đưa con đi học, rồi về đi làm, chiều cũng không phải vội vàng "ăn cắp" giờ vàng ngọc của nhà nước để tranh thủ về sớm đón con, chợ búa, nấu ăn. Hàng ngày chị thong dong đi gội đầu - mát xa, đi siêu thị, hẹn hò bè bạn cà phê, tán dóc... thật thoải mái.

Nhưng chưa đầy 1 năm Hoa lại điệp khúc kêu khổ, ngày nào cũng trách móc chồng con coi mình như giúp việc, cái gì cũng ỉ vào chị, trút lên đầu chồng con mọi bức xúc, bực dọc... còn đay nghiến chồng "tội" không chia sẻ việc nhà, mặc vợ cắm mặt vào con cái, cơm nước, nhà cửa... Còn anh rửng mỡ đi chơi tennis.

Anh chồng hiền lành không nhịn được cũng vặc lại Hoa vì đã bảo đừng nghỉ việc nhưng cứ cố theo ý mình. Ở nhà thì phải làm việc nhà, còn kêu gì... Vậy là Hoa lại lu loa: "Ôi, sao số tôi khổ thế này. Bây giờ anh kiếm việc cho tôi đi, chứ tôi không ở nhà hầu hạ bố con anh nữa". Cứ thế ngày nào Hoa cũng than khổ, dù sống khá giả, được chồng thương, con cái ngoan và học giỏi.

Tôi là bạn gái, lần nào gặp Hoa cũng được mời những món ngon lành ở quán sạch đẹp, phục vụ tốt. Nhưng tôi chẳng thích gặp Hoa vì bữa ăn không ngon miệng, vui vẻ bởi bị ảnh hưởng năng lượng tiêu cực từ chị loang ra.

Cô bạn thứ hai là Mùa, đang nuôi con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Mùa học đại học xin việc nhiều nơi nhưng không ở được cơ quan nào, sau lấy anh thợ xây thì về bán bánh mì tại nhà, mỗi ngày cũng thu nhập được hơn 200 ngàn đồng. Anh chồng đi phụ hồ kiếm mỗi ngày cũng được 400.000 ngàn đồng, nhưng chả bao giờ đưa tiền nuôi vợ con mà nướng sạch vào cá độ với đề đóm. Tới mức đem cả sổ đỏ đi cầm, khiến con trai 3 tuổi chưa làm được giấy khai sinh.

Con trai Mùa đang tuổi sài đẹn nên hầu như tháng nào cũng phải đi bệnh viện, nhưng anh chồng chả bao giờ đỡ đần. Có hôm tôi tới chơi gặp Mùa đang quày quả bế con chạy ra bến xe buýt để vào viện, tôi vội cho đi nhờ. Trên đường đi tôi bảo sống với chồng khổ thế thì ly hôn đi, sao phải đèo bòng cho mệt.

Mùa bảo chồng mê cờ bạc, lô đề thì kệ thôi. Nhưng nhờ có chồng mà Mùa mới có hai đứa con xinh ngoan như này. Chồng tự lo cho chồng, không ăn bám vợ là được rồi. Mùa nói chỉ cần hai đứa nhỏ khỏe mạnh để cô ấy làm ăn nuôi ba mẹ con là được. Nhìn cảnh thì thấy ba mẹ con khổ sở, nhưng Mùa không than vãn, không kêu ca oán trách số phận. Hai đứa bé con nhà nghèo nhưng có sự an nhiên của mẹ nên bình an trong tâm hồn, chúng hồn nhiên, vui vẻ như những đứa trẻ no đủ. Nói chuyện với Mùa thấy dễ chịu, vui vẻ theo và cảm nhận được cuộc sống thật đa sắc màu.

Đàn bà sướng khổ là do mình

Cứ lướt mạng xã hội, hay ngồi tán gẫu với chị em thể nào cũng nghe được những lời than vãn về gia đình. Có người lương hơn chục triệu đồng mỗi tháng vẫn rên rỉ "khổ quá, không đủ sống". Có người không hài lòng dù chồng giỏi, con ngoan bởi "chồng người ta đi làm về đưa vợ tiền tiêu thoải mái, chồng mình đã không có tiền, về lại không phụ vợ, hết nằm ườn xem tivi chờ cơm, lại chọc ghẹo con cái, chả giúp được gì"… Chị nào cũng thấy mình khổ sở trăm bề.

Đàn bà sướng khổ là do mình, bởi không có ai hoàn hảo cả. Nhưng bạn có thể thay đổi cái khổ bằng thay đổi lối sống để không khổ, chứ không chỉ ngồi một chỗ suốt ngày than khổ. Nếu mãi kêu khổ vì chồng quá quắt, chẳng quan tâm tới sự khổ của bà vợ ngày một lôi thôi, xấu xí… thì cũng không giải quyết được gì.

Phụ nữ hãy đẹp lộng lẫy và hiểu 7 điều này để vui và lan tỏa niềm vui, hạnh phúc tới mọi người. (Ảnh minh họa)

Nhiều ông chồng bảo sao phụ nữ không thay lời than khổ bằng cách yêu thương bản thân, đẹp lộng lẫy lên và hãy hiểu 7 điều sau để bản thân phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, rồi lan tỏa sang chồng con và mọi người xung quanh... cũng vui vẻ, hạnh phúc, như thế các ông chồng sẽ phải chiều vợ, chứ không phải các bà vợ phải chiều chồng nữa.

7 điều cần hiểu để sống vui vẻ như sau:

1. Không có khổ biết thế nào là sướng. Nghĩ khổ thì là khổ, nghĩ sướng thì là sướng, vậy tại sao lại không chọn sướng từ trong suy nghĩ?

2. Vui cũng nên cười, mà buồn thì càng nên cười. Thay đổi trạng thái là một trong những cách nhanh nhất để thay đổi cảm xúc.

3. Hãy ở bên những người tích cực, chơi với họ, học từ họ, làm bạn với họ. Đồng thời tránh xa những đối tượng hay chỉ trích, nói xấu, than phiền, kể khổ... đặc biệt là khi nội lực của bạn chưa đủ mạnh để miễn nhiễm với chuyện tiêu cực.

4. Thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi câu hỏi, đừng bao giờ hỏi tại sao khổ thế, mà hãy hỏi làm gì để mình hạnh phúc hơn - bởi câu hỏi cũng chính là câu trả lời.

5. Cảm xúc là của bạn, hãy học cách lãnh đạo nó đừng đưa điều khiển "kênh truyền hình cảm xúc" cho bất kì ai để mặc họ thích bật "kênh" gì thì bật.

6. Hạnh phúc và niềm vui luôn ở bên bạn, chỉ cần bạn tập trung làm việc của mình, ngừng xen vào chuyện của người khác, ngừng lo nghĩ chuyện "của ông trời".

7. Hãy là chính bạn trên cuộc đời này, cho dù bạn khác biệt, mơ mộng hay kì dị. Nhưng luôn nhớ là mơ thì cũng phải tỉnh dậy và hành động đến cùng, học hỏi liên tục và đứng lên sau vấp ngã.

Sướng khổ là do mình, phụ nữ có quyền làm chủ cuộc sống, có quyền tự lo cho mình và cũng là cách giữ chồng. Nếu bạn là người hay than vãn hãy ra ngoài xã hội sẽ thấy rất nhiều mảnh đời lay lắt, nhưng họ vẫn sống trong những căn phòng trọ trống trước, thủng sau nhưng đầy ắp những tiếng cười. Họ biết rõ sự đau buồn, oán trách số phận không giúp khỏe lên, hay làm bát cơm họ được đầy hơn... nhưng họ hiểu khi họ cười được sẽ thấy ánh sáng ở cuối con đường và có sức mạnh để bước tiếp.

