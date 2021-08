Vì sao sau "chuyện ấy", đàn ông chỉ muốn lao ngay vào giấc ngủ còn chị em tràn đầy sinh lực?

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nhiều chị em cho biết rằng bạn tình của họ thường ngủ thiếp đi sau những "nỗ lực trên giường".

Nam giới thường "đói ngủ" sau khi "no sex" (Ảnh minh họa)

Cho dù trước đó cả hai đã vô cùng vui vẻ, ăn ý nhưng cứ khi cuộc vui kết thúc là người đàn ông của họ vẫn có thể nhanh chóng "lăn ra ngủ", bỏ mặc người phụ nữ của mình ngẩn ngơ, nuối tiếc pha lẫn hậm hực, thất vọng. Thậm chí, một số người còn đi đến kết luận rằng "anh ấy đã không hài lòng và không thỏa mãn" để rồi có khi lại tự dằn vặt, trách cứ bản thân.

Thực tế, chị em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đàn ông "lăn ra ngủ" như thể "đói ngủ", "thiếu ngủ" vậy là... hoàn toàn bình thường.

Đàn ông rất thèm ngủ ngay sau khi "quan hệ" vì 2 lý do

Thay vì trách mình, trách người, chị em hãy tìm hiểu xem tại sao sau "cuộc vui" trong khi mình vẫn đang tỉnh táo thế này mà anh ấy lại rơi vào trạng thái "ngủ ngay còn kịp". Theo lý giải của các nhà khoa học thì có thể bởi 2 nguyên nhân chính.

Buồn ngủ sau khi quan hệ là do mệt mỏi về thể chất

Đại học New York, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu mang tên SHEP và phát hiện ra rằng cứ "yêu" xong đàn ông lại lăn ra ngủ, vợ hay bạn tình lúc đó không còn hấp dẫn như trước nữa. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra ở đây là do họ đã tiêu hao nguồn năng lượng lớn cho hoạt động trên giường trước đó. Thế nên, ngủ là nhu cầu xuất hiện đầu tiên coi như để hồi phục lại cơ thể.

Mark Leyner và Billy Goldberg, tác giả của cuốn "Why Do Men Fall As Sleep After Sex?", đưa ra một lời giải thích về mặt sinh học bổ sung: "Gắng sức trong khi quan hệ tình dục và sau khi cao trào làm cạn kiệt glycogen sản xuất năng lượng của các cơ. Điều này khiến đàn ông cảm thấy buồn ngủ. Vì đàn ông có nhiều cơ hơn phụ nữ nên đàn ông mệt mỏi hơn phụ nữ sau khi quan hệ tình dục".

Khi bạn đạt cực khoái, não sẽ tiết ra một chất hóa học thần kinh khiến bạn... buồn ngủ

Cũng trong nghiên cứu SHEP, các nhà khoa học tại Đại học New York đã phát hiện thấy cơ chế sinh hóa của hành vi khoái cảm trong tình dục. Theo đó, trong khi xuất tinh, não của người đàn ông bài tiết hỗn hợp norepinephrin, serotonin, oxytocin, vasopressin, nitric oxide (NO) và hormone prolactin. Riêng việc bài tiết prolactin làm cho người ta có cảm giác thỏa mãn về tình dục. Khi hàm lượng hormone prolactin tăng lên thì cơ thể thường rơi vào mệt mỏi và dễ rơi vào giấc ngủ để hồi phục.

Ngoài prolactin, hai hợp chất khác là oxytocin và vasopressin bài tiết ra khi lên đỉnh cũng có tác động tới giấc ngủ. Nhà trị liệu tình dục, tiến sĩ Carlen Costa, tác giả cuốn sách bán chạy số 1 trên Amazon "Love: The Women's Guide to Not F*cking Settling" chia sẻ trên trang Insider rằng: "Oxytocin thường đi kèm với melatonin, hormone chính điều chỉnh đồng hồ cơ thể của chúng ta. Oxytocin, được mệnh danh là "hormone âu yếm", cũng giúp bạn điều chỉnh hormone căng thẳng (là cortisol). Kết quả là tạo ra một hiệu ứng làm dịu thần kinh, gần như gây mê khiến bạn chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ".

Tiến sĩ Carlen Costa cũng nói thêm rằng, đàn ông và phụ nữ còn giải phóng vasopressin, serotonin, nitric oxide và endorphin. Những hóa chất này không được giải phóng cho đến khi bạn đạt cực khoái. Vì vậy việc bạn đạt cực khoái hay không cũng có thể tạo ra sự khác biệt về mức độ buồn ngủ của bạn.

Ngoài ra, có một yếu tố cũng được các nhà khoa học cân nhắc khi đề cập đến chuyện tại sao nam giới lại "đói ngủ" sau khi "no sex". Đó là họ cho rằng nhiều người thường có xu hướng nín thở khi quan hệ tình dục. Nó làm tăng nhịp đập và nhịp điệu đột ngột, dẫn đến thiếu oxy, dẫn đến nhu cầu nghỉ ngơi sau khi giao hợp.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả nam giới đều ngủ ngay sau khi sex. Một số người vẫn thích âu yếm hoặc trò chuyện sau đó với người người phụ nữ của mình.

Vì sao nhiều phụ nữ lại có vẻ tràn đầy sinh lực sau khi sex?

Tiến sĩ Lawrence Siegel, cố vấn nổi tiếng của trang SexualHealth, cho biết: Đàn ông và phụ nữ có thể phản ứng khác nhau với một số hóa chất được sản sinh trong khi "yêu" và đạt cực khoái nên là sự mệt mỏi cũng như mức độ tỉnh táo của họ cũng khác nhau sau khi mọi chuyện kết thúc.

"Phụ nữ thường nhạy cảm hơn với tác dụng của adrenaline hoặc chất kích thích. Đó là lý do tại sao đôi khi sau khi đạt cực khoái mạnh mẽ, một số phụ nữ lại tràn đầy sinh lực. Sau khi đạt cực khoái, một chàng trai có thể muốn ngủ vùi vì anh ta nhạy cảm hơn với tác dụng giống morphin của endorphin", tiến sĩ Lawrence Siegel chia sẻ về vấn đề này trên trang Insider.

Mối quan hệ giữa tình dục và giấc ngủ

Là những hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống và đều vô cùng quan trọng với sức khỏe, cả tình dục và giấc ngủ đều góp phần mang đến sự hạnh phúc cho một người.

Như đã nói ở trên, hoạt động tình dục có thể góp phần mang lại giấc ngủ ngon hơn nhờ những hormone mà cơ thể tiết ra khi hưng phấn và đạt cực khoái (đặc biệt là oxytocin và prolactin). Tình dục cũng làm giảm mức độ hormone cortisol, có liên quan đến căng thẳng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những thay đổi nội tiết tố này có thể gây buồn ngủ và khiến bạn dễ ngủ hơn. Hiệu ứng này có thể xảy ra với thủ dâm cũng như quan hệ tình dục. Khoảng 50% cả nam và nữ nói rằng cực khoái từ thủ dâm giúp họ dễ ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ của họ.

Ngược lại, giấc ngủ cũng có ảnh hưởng đến tình dục. Cụ thể, thiếu ngủ có liên quan đến giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ. Do đó, mất ngủ hoặc các tình trạng rối loạn giấc ngủ khác có thể là một yếu tố nguy cơ của rối loạn chức năng tình dục, chẳng hạn như làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương cao.

