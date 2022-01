Tưởng Nghệ An thắng cuộc, ai ngờ Hà Tĩnh vừa tìm ra nhà có 12 cô "công chúa"

Thứ Hai, ngày 24/01/2022 16:13 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cuộc đua đang đến hồi gay cấn khi dân mạng Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục tìm ra những gia đình sinh được hàng chục cô con gái.

Gia đình có 12 chị em gái ở Hà Tĩnh vừa được tìm ra

Cuộc thi tìm ra “nhà sinh nhiều con gái nhất” giữa hai Fanpage Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng. Hàng loạt bức ảnh gia đình sinh 9, 10, 11 cô “công chúa” được chia sẻ khiến dân tình ngỡ ngàng.

Với việc tìm ra gia đình sinh được 11 cô con gái ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An), những tưởng Fanpage Nghệ An đã giành chiến thắng. Nào ngờ cách đây ít giờ, Fanpage Hà Tĩnh vừa đăng tải bức ảnh một gia đình có 11 chị em gái, kèm theo dòng chia sẻ đầy tự hào:

“Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Chúng tôi đã xác minh xong, chính xác một gia đình ở Vũ Quang – Hà Tĩnh có 12 chị em gấy (gái). Qua đó, chính thức vượt qua team Nghệ An (11 chị em gấy). Đã nói rồi, Hà Tĩnh mô (đâu) có dễ bỏ cuộc”.

Trong ảnh, 12 chị em từ lớn đến bé mặc váy giống hệt nhau, chiều cao sàn sàn, cô nào cô nấy trẻ trung, xinh tươi. Bức ảnh 12 chị em xếp hàng dài khiến dân mạng ngỡ ngàng.

“Khó vậy mà cũng tìm ra được, nể team Hà Tĩnh. Nể cả ông bố, bà mẹ sinh ra được 12 cô công chúa xuất sắc thế này”, một nick name bình luận.

“Không lẽ bà mẹ Hà Tĩnh sinh bọc 12 con. Nếu sinh thứ tự từ lớn đến bé thì phải có thấp, có cao chứ nhỉ, sao bằng nhau hết thế kia, lại trẻ ngang nhau nữa”, một nick name khác thắc mắc.

Cuộc đua thú vị bắt đầu từ hình ảnh 5 chị em gái ở Nghệ An

Trước pha “đáp trả” của Fanpage Hà Tĩnh, Fanpage Nghệ An tiếp tục kêu gọi dân tình “rà soát nhân khẩu”, tìm ra gia đình có 13 chị em gái: “Phút 89 rồi, Hà Tĩnh vừa tìm ra gia đình có 12 chị em gấy. Triệu hồi anh em Nghệ An rà soát nhân khẩu, gia đình mô có 12-13 chị em gái tề”.

Bên dưới, một số bình luận gợi ý team Nghệ An đến xác minh một gia đình sinh được 14 cô con gái ở huyện Thanh Chương. Dân mạng vẫn đang đợi thông tin này được xác thực.

Hàng loạt gia đình có đông chị em gái tại Nghệ An, Hà Tĩnh được tìm ra

Tưởng chừng chỉ là lời thách đố vu vơ nhưng cuộc đua tìm ra nhà đông con gái nhất giữa Fanpage Nghệ An, Hà Tĩnh ngày càng gay cấn và hấp dẫn. Cuộc đua bắt đầu từ tấm ảnh nhà có 5 chị em gái được Fanpage Nghệ An đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: “Một thoáng Nghệ An. Nhà có 5 chị em gấy, chắc hiếm lắm”.

Ngay sau đó, Fanpage Hà Tĩnh chia sẻ hình ảnh gia đình có 6 cô “công chúa” để “cà khịa” lại. Và liên tiếp những gia đình có 7, 8, 9, 10, 11… chị em gái được Fanpage hai tỉnh tìm ra khiến dân tình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cuộc đua tạo ra sức hút lớn đến độ, một thẩm mỹ viện tại Nghệ An treo giải thưởng 200 triệu đồng dành cho gia đình thắng cuộc.

Nghệ An tưởng như đã thắng cuộc khi tìm ra gia đình có 11 chị em gái.

Nguồn: http://danviet.vn/tuong-nghe-an-thang-cuoc-ai-ngo-ha-tinh-vua-tim-ra-nha-co-12-co-cong-chua-5020...Nguồn: http://danviet.vn/tuong-nghe-an-thang-cuoc-ai-ngo-ha-tinh-vua-tim-ra-nha-co-12-co-cong-chua-50202224116126821.htm