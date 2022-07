“Tôi không ghét con trai mình, tôi chỉ ghét làm mẹ”

Nhiều phụ nữ đã tiết lộ sự hối tiếc mà họ cảm thấy sau khi có con

Các bậc cha mẹ miễn cưỡng, từ khắp nơi trên thế giới, đã chia sẻ câu chuyện của họ một cách ẩn danh trong một nhóm Facebook có tên Tôi hối hận vì có con.

Những người đã đăng bài trong nhóm đã chia sẻ về áp lực xã hội phải có con, cũng như áp lực từ những người thân yêu, cuộc đấu tranh trong việc chăm sóc trẻ em bị rối loạn phát triển và cuộc chiến sức khỏe tâm thần của chính họ.

Hối tiếc về việc có con không phải là hiếm, theo một cuộc thăm dò của YouGov năm 2021 cho thấy cứ 12 người Anh (khoảng 8% các bậc cha mẹ) thì có một người ước rằng họ không có con.

Một người đăng bài từ Mỹ cho biết: “Điều hối tiếc lớn nhất của tôi. Tôi không ghét con trai mình, nhưng tôi ghét làm mẹ. Tôi ghét bản thân mình vì đã quyết định có một đứa con. Khó quá, tôi cảm thấy mình không có chút tự do nào từ khi làm mẹ. Tôi chỉ đợi con ngủ thôi, vì cuối cùng tôi sẽ được ở một mình. Tôi có bồ nhưng không chịu được anh ấy nữa, tôi không thể làm mẹ đơn thân, không thể ở một mình với con trai. Chỉ là rất khó...”

Trong khi đó, một người khác xin lời khuyên, sau khi tiết lộ rằng cô chỉ sinh con vì chồng cô muốn có một đứa con, đồng thời thừa nhận rằng cô chưa bao giờ muốn làm mẹ. Hiện cô đang bị trầm cảm sau sinh và luôn cảm thấy lo lắng bất cứ khi nào ở bên cạnh em bé.

Cô viết: “Tôi chưa bao giờ muốn có con, nhưng chồng tôi thì có. Tôi có thai ngay và vì thai quá to phải mổ cấp cứu. Tôi chưa sẵn sàng có con và ngay khi con chào đời, tôi nhớ mình đã lên bàn mổ vì biết mình không yêu và không muốn có em bé. Bây giờ tôi đã được một năm sau sinh và mắc chứng PPD cực đoan. Tôi không muốn ở bên con mình, không muốn chơi và giữ con ở cùng phòng. Tôi rất lo lắng khi ở bên con hoặc đếm ngược từng giờ cho đến khi con đến nhà trẻ. Tôi đang điều trị và dùng thuốc nhưng dường như không có gì tốt hơn. Không chắc sẽ làm gì”.

Một người khác nói về nhu cầu nhất thời mà con cái dành cho cha mẹ, ngụ ý rằng con cái của cô ấy bây giờ ít liên lạc với cô ấy.

Họ viết: “Họ yêu bạn rất nhiều nhưng đến những năm tháng tuổi teen, họ nghĩ rằng bạn là một kẻ phiền phức và không có thời gian cho bạn. Tuổi mới lớn tốt hơn là cách họ phớt lờ bạn khi họ ở độ tuổi 20. Sau đó, nó giống như bạn chưa bao giờ tồn tại. Trừ khi họ cần bạn trông trẻ”.

Đối với một phụ huynh khác, việc có ba đứa con đã đẩy cô ấy vào cảnh bực bội với lũ trẻ hàng ngày, điều khiến cô ấy cảm thấy như “một mảnh rác”.

Cô giải thích: “Tôi là mẹ của một đứa trẻ 4,5 tuổi và hai đứa trẻ sinh đôi 5 tuổi. Tôi không chắc một ngày nào đó đã trôi qua mà tôi không bực bội khi có ba đứa con. Tôi muốn có hai đứa, nhưng lần mang thai thứ hai là song thai nên mới như vậy. Tôi yêu tất cả chúng và chúng đều siêu thông minh. Nhưng tôi kiệt sức, và những thứ nhỏ nhặt nhất đã khiến tôi chùn bước và khiến tôi ước mình có thể ở một nơi khác”.

Sự ghét bỏ gay gắt đối với người cùng cha khác mẹ là điều khiến một bậc cha mẹ hối hận khi có con.

Một người đăng ẩn danh thừa nhận: "Sau hai năm, tôi nhận ra lý do duy nhất khiến tôi ghét làm cha mẹ là vì cha của con tôi. Tôi ước tôi sẽ không bao giờ để anh ấy ghi tên mình vào giấy khai sinh. Anh ấy chỉ xuất hiện khi nó thuận tiện cho anh ấy hoặc khi mẹ anh ấy làm cho anh ấy. Anh ấy bạo hành và cực kỳ trẻ con nhưng sẽ không rời xa vĩnh viễn. Anh ta đóng vai nạn nhân và thành thật mà nói, tôi và con tôi sẽ tốt hơn nếu không có anh ta nhưng tôi không biết làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực. Tôi ước gì anh ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi mãi mãi và tôi có thể nói với con tôi rằng anh ấy đã chết”.

Trong số các áp phích, có những người có con cái gặp khó khăn về phát triển, điều này khiến việc nuôi dạy con cái trở nên khó khăn hơn.

Một người viết: “Tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong cuộc sống của mình. Tôi có một đứa con gái 27 tuổi sẽ không bao giờ bị tâm thần ở độ tuổi khoảng 16. Tôi có đứa cháu gái 3 tuổi. Tôi ước mình có thể vừa nuôi nấng cháu gái và để con gái tôi đi xa, nhưng tôi biết điều đó sẽ có hại cho cháu gái tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đấu tranh trong cuộc sống này”.

Một số bậc cha mẹ đã than thở về sự thiếu tự do mà họ đã có kể từ khi có con, với một bài viết: “Tôi có một cô con gái một tuổi. Tôi yêu con bằng cả trái tim mình, nhưng tôi ước mình chưa bao giờ có nó. Trước khi có con, tôi có quyền tự do của mình và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể đi chơi bất cứ lúc nào, về nhà bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy ghen tị với chồng mình; anh ấy không giúp đỡ gì trong việc nuôi dạy con cái. Anh ấy hầu hết thời gian chỉ về nhà để ngủ, và ăn sáng. Nếu tôi yêu cầu anh ấy đưa con gái chúng tôi đi chơi công viên để tôi có thời gian yên tĩnh, nó sẽ trở thành một cuộc tranh cãi lớn. Tôi đã suy sụp và chỉ khóc vì tôi nhớ tự do của mình. Làm ơn đừng có con trừ khi bạn muốn đánh mất chính mình”.

Một phụ huynh khác thừa nhận rằng “tâm hồn của họ chỉ khao khát một cuộc sống yên tĩnh, bình yên” và cảm thấy “xấu hổ, đầy tội lỗi khi nghĩ như vậy”.

Cô nói thêm: “Không có đứa trẻ nào cần tôi liên tục, không có chồng để phục vụ hoặc chờ đợi. Việc giặt giũ của tôi không ai khác ngoài việc tôi tự làm, tôi tự nấu thức ăn mà tôi muốn thay vì những gì con tôi sẽ ăn và những gì chồng tôi sẽ ăn. Tôi khao khát được ngồi đọc và viết nội dung trái tim mình, sáng tạo mà không bị gián đoạn, làm bất cứ điều gì cho bản thân mà không bị cảm giác tội lỗi của mẹ làm hỏng nó. Ngủ cả đêm mà không ai khóc vì tôi hay ai đó cần đến cơ thể tôi”.

Một người đăng câu hỏi tại sao xã hội không trung thực hơn về tình mẫu tử và những hy sinh. Người này viết: “Tại sao mọi người không trung thực hơn về tình mẫu tử? Sự hy sinh? Nhục nhã nếu đứa trẻ bị lệch lạc ngoài bình thường? Sự mong đợi mà mẹ hy sinh mọi thứ? Được coi trọng những tiêu chuẩn cao hơn những người cha? Chịu đựng sự tiêu cực và bị nhìn dưới góc độ tiêu cực nếu cô ấy nói bất cứ điều gì khác ngoài tình mẫu tử yêu thương? Đặc biệt nếu mối quan hệ không như ý muốn thì cô ấy sẽ xấu hổ, bị phán xét, chỉ trích như thế nào khi mà người cha sẽ không gặp phải những vấn đề đó? Ồ, khoan đã, đây có phải là những lý do tại sao mọi người giữ thực tế ở mức thấp không?”.

