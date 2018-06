Tố cáo người vợ "cướp tình yêu", con giáp 13 được dân mạng cảnh báo coi chừng bị đàn ông lừa

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 10:10 AM (GMT+7)

Ngoại tình thời nay Sự kiện:

Một cô gái đã lên mạng tố cáo mình mới là người bị "cô vợ" cướp tình yêu nên cô phải sống kiếp "con giáp 13". Tuy nhiên, dân mạng tỉnh táo cho rằng không ai ép được người đàn ông cưới vợ và có thể màn kịch "bị lừa cưới" chỉ là cách anh ta giữ chân cô bồ.

Trên một diễn đàn của chị em chuyên chia sẻ bí mật đời tư, tài khoản L.N.P.M công khai đăng đàn chuyện cá nhân. Câu chuyện của cô gái đề cập đến danh tính của một người phụ nữ khác, được nhân vật chính cho rằng dùng mọi thủ đoạn để "cướp" người yêu từ tay cô ấy.

Sự bức xúc của cô gái vì việc bị người vợ "cướp tình yêu"

Cô gái trẻ bức xúc đề cập đến cả quá trình người phụ nữ "xấu xa" đã dùng tất cả mọi kế sách hạ đẳng mồi chài người yêu cô. Trong suốt thời gian nhân vật chính và anh người yêu tên Q yêu đương mặn nồng, người phụ nữ kia biết nhưng vẫn đem lòng yêu thầm anh chàng Q đó. Tận dụng lợi thế gần nhà, người phụ nữ kia đã tranh thủ tình cảm của bố mẹ đối tượng, thường xuyên sang ăn cơm, có khi còn ngủ lại đó (anh Q do tính chất công việc thường đi làm xa ít khi về nhà).

Biết rằng anh Q không hề có chút tình cảm nào với mình, người phụ nữ đó vẫn tìm mọi cách khơi lợi lòng thương hại từ anh và nói "nếu sau này anh không cưới em thì suốt đời này em vẫn xem hai bác như bố mẹ đẻ của mình".

Trong một lần anh Q đi dự họp lớp, do uống say nên bạn bè gọi điện về cho bố mẹ anh này. Do là chỗ quen biết tin tưởng nên bố mẹ anh Q nhờ người phụ nữ "xấu xa" đó đi đón. Thay vì đưa anh về nhà thì người phụ nữ đó đã đưa anh vào nhà nghỉ, "cài bẫy" anh để hai người quan hệ xác thịt với nhau và quay video lại. Sau đó, đoạn video được dùng làm công cụ khống chế với bố mẹ anh Q. Một thời gian sau người phụ nữ đó báo có thai và đám cưới "bất đắc dĩ" phải diễn ra.

Cô gái nhân vật chính đăng đàn câu chuyện bị "cướp" người yêu một cách trắng trợn, cho hay mình đã buông tay vì đứa bé không có tội tình gì. Tuy nhiên, cô dẫn lời người yêu cũ xác nhận, anh chưa bao giờ có chút tình cảm với người vợ hiện tại. Tất cả mọi việc anh làm là do bố mẹ ép buộc và cũng vì trách nhiệm với đứa con. Hiện tại cô gái và anh người yêu tên Q. vẫn qua lại. Cô gái nọ nhắn nhủ với người vợ hiện tại của anh rằng, đời không như là mơ và hãy đợi đấy. Anh Q hứa sẽ mua nhà cho cô và hai người còn có dự định sinh em bé.

Khi bài viết được đăng đàn, ngay lập tức tạo nên nhiều luồng dư luận trái chiều khác nhau. Một nhóm ý kiến cho rằng, câu chuyện diễn tiến và nghe kể mới theo một chiều từ phía người yêu cũ tên Q của cô gái. Biết đâu anh này thuộc dạng đàn ông tham lam, một lúc muốn có cả vợ danh chính ngôn thuận, lại cũng không muốn mất bồ vốn là người yêu cũ. Trước mặt cô gái, anh ta kể lể câu chuyện theo chiều hướng như vậy để gây dựng niềm tin nơi cô gái. Nhưng biết đâu khi ở với vợ, cô người yêu cũ này lại không bị anh ta nói xấu theo chiều ngược lại?

Xét về khía cạnh tâm sinh lý, cho dù người phụ nữ có dùng mọi thủ đoạn để mồi chài người đàn ông tên Q kia, nhưng nếu bản thân anh ta không muốn thì chẳng ai có thể chủ động được "chuyện ấy" cả.

Tài khoản H.M.T khẳng định: "Chả có cái kiểu say mà không kiềm chế được nhé. Say thì không mần ăn được gì đâu, chỉ tê tê mới "mần ăn" được".

Đồng quan điểm, tài khoản S.D lên tiếng: "Không biết em viết lên bài này để làm gì? Nhưng đọc qua câu chuyện chị thấy bạn trai em cũng là người có lỗi. Chẳng ai có thể chèo kéo khi bản thân không muốn và chưa chắc những gì anh ta nói với em đã là sự thật. Đàn ông bản lĩnh nên chịu trách nhiệm với tất cả việc làm của mình chứ không phải kể lể mong em tha thứ và nói chưa chắc cái thai đã là của anh ấy. Em cũng coi chừng sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh ta đấy".

Cùng suy nghĩ, bạn N.N cho rằng, nếu chỉ dựa theo câu chuyện là lời kể một chiều từ phía bạn trai cũ của cô gái, một lần hai người gần gũi ở nhà nghỉ mà đã có con ngay được sao? Chưa biết chừng cô gái trẻ nọ đã bị hai người kia "qua mặt" từ lúc nào không biết, không biết là một lần hay 10 lần, thậm chí 100 lần.

Thực tế họ "gọi tên nhau bao đêm" rồi mà cô gái trẻ kia vẫn quá tự tin và ngây thơ tin theo lời đường mật của anh bồ tham lam và giỏi lèo lái. Còn bạn L.T.T thì đặt câu hỏi ngược lại: "Tại sao khi yêu nhau nhiều như thế, biết có người con gái gần nhà dùng kế mồi chài mà "anh Q" của em không xúc tiến việc danh phận cho em? Sự việc đâu chỉ diễn ra trong một vài ngày. Sự thật bên trong có gì khó khăn sao?".

Không chỉ dừng lại ở đó, cư dân mạng sắc sảo lên tiếng thức tỉnh nhân vật chính kia, hãy nhanh chóng buông bỏ trước khi mọi việc quá muộn. Tài khoản D.H thẳng thắn lên tiếng: "Cái sai thứ nhất của chị là quá tin lời đàn ông. Cái sai thứ hai của chị là quá nhu nhược và quá khờ để mất người đàn ông của mình. Cái sai thứ ba là chị mang chuyện này lên đây để chửi bới một người khác. Dù tốt đẹp hay xấu xa thì người chịu sự chửi bới xỉ vả cũng là chị. Cái sai thứ tư của chị là chị là người thứ thứ ba".

Nhiều người cho rằng, đã đành xuất phát điểm cô là nạn nhân, bị người đàn bà khác "cướp" mất người yêu một cách trắng trợn. Tuy nhiên, "cướp người yêu" và "cướp chồng" lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thời điểm cô gái và anh chàng tên Q nọ còn yêu đương, nếu người phụ nữ kia có dùng mọi thủ đoạn để có được anh ấy, tuy rằng đáng lên án nhưng xét về lý, trai chưa vợ gái chưa chồng - người phụ nữ không bị pháp luật xét xử.

Còn hiện tại, người yêu cũ của cô đã là người đàn ông có vợ. Trên danh nghĩa, nếu cô đăng đàn thách thức người phụ nữ đã có chồng kia, rằng hãy đợi đấy, tôi sẽ "dành lại chồng" từ tay cô, thì e rằng cô gái đang bị tính hiếu thắng nhỏ nhen dẫn lối.

Tài khoản N.B.A lên tiếng: "Xuất phát điểm không có tình cảm nhưng người ta giờ cũng đã là vợ chồng, có giấy tờ kết hôn đàng hoàng, còn bạn có gì không? Giờ bạn làm thế chả khác nào phá vỡ hạnh phúc người ta".

Đồng quan điểm, bạn T.A.N cũng cho rằng: "Lên tiếng việc "mua nhà và sinh con" với người đã có gia đình thì đây chính là con giáp thứ 13, không sợ thiên hạ chửi còn lên đây la làng". Mong rằng cô gái trẻ sẽ mau chóng thức tỉnh, rời bỏ mối quan hệ bất chính này, tài khoản H.H.N khuyên nhủ chân thành: "Bạn à, buông bỏ đi, đừng hơn thua tính toán làm gì. Duyên này không đến thì duyên sau sẽ tốt đẹp hơn. Mình nghĩ bạn nên xóa bài đi và sống vị tha, nhìn xa hơn một chút".