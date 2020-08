Tiểu thư xinh đẹp giới siêu giàu TQ: 23 tuổi làm giám đốc, đính hôn với chủ tịch Inter Milan

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sinh ra trong một gia đình giàu "nứt đố đổ vách", ái nữ này vẫn tự lực cánh sinh, thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình và được nhiều người nể phục.

Theresa Tse sinh tháng 7/1992 tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình giàu "nứt đố đổ vách", có thể không cần làm gì cả đời vẫn ăn sung mặc túc, sống xa hoa mà không cần lo nghĩ gì. Tuy nhiên, nàng thiên kim tiểu thư này lại không chịu ăn không ngồi rồi, thậm chí còn tự mình học hỏi và trở thành người kế nhiệm của tập đoàn cho gia đình lập nên, trở thành niềm ngưỡng mộ của biết bao cô gái.

Thiên kim tiểu thư Theresa Tse.

Cái tên Theresa Tse có thể không quen thuộc nhưng cô có một người em trai cực phẩm, rất nổi tiếng, đó là Eric Tse. Tháng 10/2019, thiếu gia Eric Tse nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhiều quốc gia khi trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Hóa ra, Eric được bố mẹ tặng cho 1/5 số cổ phần của công ty trị giá 3,38 tỷ USD. Chàng trai 24 tuổi lập tức lọt top 550 người giàu nhất thế giới, giàu hơn cả người sáng lập Starbucks, Howard Schultz hay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, Eric cũng sở hữu trình độ học vấn hơn người, vẻ ngoài đẹp trai sáng láng, có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người nổi tiếng.

Em trai của Theresa, Eric Tse.

Kín tiếng hơn em trai mình nhưng sức ảnh hưởng của người chị gái Theresa lại không hề kém cạnh. Từ nhỏ, cô đã được nhận xét là không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, cương quyết và mạnh mẽ. Sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng Theresa vẫn cố gắng học tập, rèn luyện và có tư chất kinh doanh, lãnh đạo rất tốt.

Theresa đã tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Kinh tế, chuyên về lĩnh vực tài chính và chăm sóc sức khỏe tại Trường Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Theresa đã làm việc trong bộ phận đầu tư, tài chính và phát triển doanh nghiệp của nhiều công ty để lấy kinh nghiệm thực tiễn.

Tháng 6/2015, Theresa về nước và chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Dược sinh học Trung Quốc - Sino Biopharmaceutical Limited. Ở tuổi 23, cô đã trở thành người đứng đầu của một tập đoàn trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Ban đầu, có nhiều người hài nghi về năng lực của Theresa khi cô còn quá trẻ, tuy nhiên sau đó, cô đã chứng minh mọi lợi đồn đoán về mình đều không chính xác. Không quan tâm đến những lời bàn tán, Theresa chỉ tập trung vào công việc lãnh đạo và kinh doanh của công ty. Hết lần này đến lần khác, Theresa đưa công ty vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tích mà trước nay chưa ai dám mơ tới.

Năm 2015, doanh thu của Tập đoàn Dược sinh học Trung Quốc đã vượt qua 14,5 tỷ nhân dân tệ (48,5 nghìn tỷ đồng) và lợi nhuận ròng đạt 1,75 tỷ nhân dân tệ (5,85 nghìn tỷ đồng) trong vòng 6 tháng, đồng thời giành được giải thưởng "doanh nghiệp tư nhân có giá trị thị trường lớn nhất tại Trung Quốc". Hai công ty cốt lõi của tập đoàn là Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. và Beijing Tide Pharmaceutical Co., Ltd. đều được xếp hạng trong số 100 doanh nghiệp công nghiệp dược phẩm hàng đầu Trung Quốc.

Năm 2016, Theresa đã giúp tập đoàn phá vỡ kỷ lục doanh thu, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2017, tập đoàn dưới sự điều hành của Theresa đã kiếm được 3,65 tỷ nhân dân tệ, lọt "top 50 công ty niêm yết tốt nhất châu Á" do tạp chí Forbes bình chọn. Tính đến tháng 4/2018, giá trị thị trường của tập đoàn lên tới 113.5 tỷ nhân dân tệ (hơn 381 nghìn tỷ đồng).

Không chỉ là người lãnh đạo của một tập đoàn lớn, Theresa còn là phó chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Thiểm Tây, thành viên của Câu lạc bộ Tinh hoa Hồng Kông và Liên đoàn Thanh niên Hồng Kông.

Năm 2018, Theresa xếp thứ 25 trong danh sách 100 nữ doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn. Tính đến cuối năm 2019, khối tài sản ròng của Theresa ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Vô cùng kín tiếng trong chuyện riêng tư nhưng báo chí Trung Quốc tiết lộ Theresa đã đính hôn với Steven Zhang (Trương Khang Dương) - một trong những thiếu gia nổi bật nhất tại Trung Quốc hiện nay. Steven sinh năm 1991, là con trai của tỷ phú Trương Cận Đông, một trong những người giàu nhất đất nước tỷ dân, ông chủ của tập đoàn Suning Holdings Group, sở hữu khối tài sản khoảng 4,1 tỷ USD.

Steven từng theo học Học viện Mercersburg, ngôi trường nội trú hàng đầu của Mỹ. Anh được Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và ĐH Duke gửi lời mời nhưng cuối cùng lại chọn theo học tài chính và nhận bằng cử nhân kinh tế tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ. Hiện tại, anh đang giữ chức chủ tịch của Suning International, chi nhánh ở nước ngoài của Tập đoàn Suning.

Nổi bật nhất, Steven hiện đang là chủ tịch của CLB bóng đá nổi tiếng Inter Milan, là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử 110 năm của CLB này. Anh cũng sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, đặc biệt là hiếm khi khoe khoang cuộc sống giàu có, nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Thiếu gia Steven Zhang - chủ tịch CLB Inter Milan.

Chuyện tình giữa Theresa và Steven được nhiều người ủng hộ bởi vô cùng môn đăng hộ đôi, phù hợp với nhau. Được biết, cả hai quen nhau khi cùng theo học tại Trường Wharton ở Mỹ. Cả hai đã ra mắt gia đình nhưng vẫn chưa lên kế hoạch kết hôn vì muốn tập trung vào sự nghiệp.

