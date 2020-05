Tiểu thư Hà Nội lấy chồng châu Phi, con sinh ra có diện mạo bất ngờ

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 18:30 PM (GMT+7)

Thu Phương từng bị mỉa mai: “Xinh như hoa hậu mà trai Việt đầy ra không lấy, đi lấy Tây đen”.

Cô gái Việt Nam yêu và cưới chàng trai châu Phi

Chuyện tình xuyên biên giới của cô gái Hà Nội - Lê Thu Phương và chàng trai Nigeria - Cee Jay (31 tuổi,) đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Một người là tiểu thư Hà thành, xinh đẹp, gợi cảm, một người là người châu Phi có gương mặt hài hước, là một trong những giáo viên tiếng Anh và Youtuber khá nổi tại Việt Nam. Họ quen, yêu và lấy nhau theo cách không ngờ đến.

Thu Phương phải đối mặt với nhiều lời đàm tiếu khi yêu và cưới một chàng trai châu Phi. Vượt qua rào cản khác biệt màu da, quốc tịch và định kiến xã hội, cô tìm thấy hạnh phúc viên mãn với tổ ấm nhỏ.

Cùng trò chuyện với Thu Phương, nghe cô chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình xuyên biên giới:

Một người Việt Nam, một người ở tận… châu Phi, Phương và Cee Jay quen nhau thế nào vậy?

Gặp gỡ Cee Jay có thể nói là một mối duyên trời định của mình. Cách ngày định mệnh đó 4-5 hôm, bố mình xem ti vi thì thấy một anh da đen nói chuyện về bóng đá bằng Tiếng Việt rất sõi. Bố gọi mình bảo: “Con ơi xem cậu này nói Tiếng Việt giỏi chưa”. Mình lúc đó đang ngồi làm việc, chỉ ngó ra nói với bố "Thế ạ?", rồi quên bẵng đi.

Cặp đôi về chung một nhà sau 9 tháng yêu nhau

Vài ngày sau, mình chia tay người yêu, rủ bạn bè đi dạo bờ hồ cho đỡ buồn thì đụng phải Jay. Mình không nhận ra Jay là ai đâu, mãi sau này mới biết anh là chàng trai da màu bố nhắc đến.

Jay là người da màu đầu tiên mình quen biết và có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ hẹn hò với anh. Ấy thế mà cuối cùng lại yêu say đắm và khi yêu rồi thì không còn khoảng cách nào cả.

Điều gì khiến Phương yêu và cưới một chàng trai châu Phi, đặc biệt là ở thời điểm anh ta còn nghèo?

Lý do ư? Mình đơn giản cảm thấy rất vui và rất an toàn khi ở bên Jay. Jay chấp nhận con người điên rồ, nhõng nhẽo và thất thường của mình. Mình giống một con ngựa bất kham và Jay đã dùng sự điềm tĩnh, dịu dàng để "thuần hoá" mình. Mình yêu Jay vì bên anh mình thấy rất tự do, rất đàn bà, được là chính mình trong mọi hoàn cảnh.

Phương tìm thấy cảm giác bình yên bên Cee Jay

Thực ra Jay không nghèo, chỉ là thời điểm đó không may mắn rơi vào khó khăn. Mà đời người thì ai chẳng có những lúc như thế nên đối với mình đó không phải vấn đề. Jay tài giỏi, thông minh, chăm chỉ và có ý chí thì mình tin việc gì anh cũng làm được.

Jay đã chứng minh mình là người chồng, người cha lý tưởng. Điều đáng quý là những điều đó anh làm với cảm hứng tự nhiên và một cách chân thành, chứ không phải cố gắng thể hiện có mục đích. Mình luôn cảm thấy, việc tụi mình là vợ chồng dễ dàng và tự nhiên như hơi thở vậy. Mọi khác biệt văn hoá đều không tồn tại.

Rất nhiều người đàm tiếu rằng, xinh đẹp, gợi cảm như Phương mà “Trai Việt đầy ra không lấy, đi lấy Tây đen”…

Mình nghe được rất nhiều câu tương tự từ khi bắt đầu yêu Jay. Yêu một ai đó khác biệt là phải xác định từ đầu rồi.

Trông vậy thôi chứ mình là một tâm hồn rất tự do, khoáng đạt. Mình không quan tâm xung quanh nghĩ gì, nói gì. Họ chê bai vì bên trong họ bất an, họ hạ nhục người khác vì họ tự ti… đó là điều dễ hiểu. Chuyện tình cảm của mình, chỉ là một bộ phim trong mắt người ngoài, người khen, kẻ chê, người dè bỉu, người tung hô. Kệ thôi.

Upi - con gái đầu lòng của Thu Phương và Cee Jay

Nhiều người cười khúc khích và “ném” cho mình những ánh nhìn, bình phẩm khiếm nhã như: “Phải nhu cầu cao lắm mới yêu được trai da đen”, “Chắc tan hoang rồi”… Nhưng càng nghe, càng đọc, mình càng thấy may mắn và tự hào vì chọn anh. Càng yêu chồng bao nhiêu thì mình càng tiếc cho những người đang tổn thương đến nỗi không thể tử tế bấy nhiêu.

Mình dành cả thanh xuân để yêu trai Việt nhưng công bằng mà nói thì mình cũng không phải mẫu người vợ lý tưởng cho các anh. Mình phóng khoáng, ngang bướng, yêu tự do, thích sướng không thích khổ, không giỏi nhẫn nhịn, hay mè nheo, động tí là dỗi, rất đàn bà những cũng rất mạnh mẽ… Nó như hai cực âm dương biến động không ngừng.

Chính Jay cũng phải nói: “Em là cô gái đầu tiên anh yêu mà như chơi cảm giác mạnh”. Người như mình chắc chỉ có Jay xử lý được thôi. Trai Việt thì một là bị mình khiến cho e ngại, hai là mình thấy bị gò bó, muốn thoát ra.

Người ta thường nói, phụ nữ vào phòng sinh mới hiểu rõ bộ mặt của chồng. Trong hành trình Phương bầu bí và sinh nở, Cee Jay đóng vai trò thế nào?

Tấm lòng của chồng muốn hiểu thì phải là từ ngày đầu tiên cưới anh ta. Đợi đến lúc vào phòng mổ thì muộn rồi.

Thu Phương đang có một tổ ấm viên mãn

Cee Jay ngay từ lúc biết có con đã thể hiện vai trò làm cha, làm chồng rõ rệt. Và phải thế thì mình mới đồng ý lấy anh.

Hơn 9 tháng thai kỳ, không giờ phút nào mình không có anh đồng hành. Mình vẫn hay nói, chúng mình mang thai cùng nhau bởi chuyện gì mình cũng chia sẻ với chồng và bày tỏ sự cảm kích khi có chồng bên cạnh.

Đến tận ngày đi đẻ, Jay cũng kè kè bên vợ. Hai vợ chồng muốn “được đẻ cùng nhau”. Jay bảo, không đời nào anh để vợ vượt cạn một mình nên hai đứa quyết định sang Thái Lan sinh con để được như ý muốn. Jay tình cảm lắm, luôn muốn gần vợ, đón con gái xong là quay về ngay bên vợ và một tay chăm cả vợ cả con. Ba ngày lưu viện, anh không rời vợ nửa bước trừ khi được yêu cầu.

Quãng thời gian chăm con bận bịu sau đó, Cee Jay có còn là người chồng hoàn hảo?

Jay là người tìm hiểu nhiều hơn việc nuôi con. Mình đẻ xong chỉ cần cho con bú, việc thay tã, tắm cho con, vỗ ợ hơi và cho con ngủ là Jay làm hết. Hai vợ chồng thường chia sẻ với nhau mọi việc như cho con ngủ ra sao, uống sữa gì, ăn dặm gì, mặc bỉm gì…

Cô được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực

Mẹ mình mất sớm là điều thiệt thòi khi mình chửa đẻ nhưng bù lại, mình lại được ban cho một anh chồng chu toàn với vợ.

Đón con gái đầu lòng, Phương có tò mò và bất ngờ về diện mạo của em bé?

Tò mò lắm chứ! Không riêng mình mà ai cũng thế. Ôi khi chào đời, mình thấy con đỏ hỏn như khỉ con vậy. Mình thấy "xấu" mà không dám nói ra (cười). Nhưng chỉ một ngày sau, con đã như một thiên thần rồi. Sau này mình mới biết, em bé nào mới sinh ra cũng thế.

Chứng kiến con khôn lớn từng ngày, mà càng lớn càng kháu khỉnh, thông minh mình thấy rất “phê”. Mỗi ngày bé Upi đều đem lại một bất ngờ cho bố mẹ. Mình nuôi con thuận theo tự nhiên, không can thiệp, không kiểm soát, không uốn nắn và không thúc ép, nên Upi luôn như một bông hoa cứ lớn dần rồi bung nở một cách đầy bản năng và đáng ngạc nhiên.

Có một tổ ấm viên mãn đến vậy, Phương có bí quyết đặc biệt nào không?

Thật ra, cuộc sống của mình không chỉ có hạnh phúc. Có những ngày mình rất buồn, rất thê lương, trống rỗng, nặng nề. Hai vợ chồng có lúc xung đột, cãi vã nhưng luôn cãi vã trong sự tôn trọng và yêu thương.

Mọi thứ ở chồng Phương đều trân trọng

Mình là người khó chiều cực kỳ nhưng bù lại thích nói thẳng không vòng vo nên chồng chiều mình rất dễ. Jay khoái mỗi lần làm điều gì đó khiến vợ hạnh phúc, mình cũng không ngại khen chồng, công nhận những cố gắng của anh.

Đối với mình, Jay là một món quà thượng đế nhào nặn thật chỉn chu, véo chỗ này đắp vào chỗ kia, có đầy đủ cả ưu và khuyết điểm, gói ghém thật đẹp đẽ dành tặng cho riêng mình. Anh không hoàn hảo nhưng mình không cần anh thay đổi. Mình yêu tất cả những cảm xúc anh đem lại. Cuộc sống có anh sống động, không giây phút nào nhàm chán.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Nguồn: http://danviet.vn/tieu-thu-ha-noi-lay-chong-chau-phi-con-sinh-ra-co-dien-mao-bat-ngo-50202027518...Nguồn: http://danviet.vn/tieu-thu-ha-noi-lay-chong-chau-phi-con-sinh-ra-co-dien-mao-bat-ngo-502020275182915327.htm