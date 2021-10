Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình!

Chức vụ hiện tại và khen thưởng nổi bật của Lê Trung Huy: Chức vụ:UV BCH Đoàn trường Đại học Vinh; UV BTK HSV trường Đại học Vinh; Phó Chủ tịch HSV trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh; Chủ nhiệm CLB Sự kiện và MC Đoàn trường Đại học Vinh. Khen thưởng nổi bật: + Chứng nhận của TW Hội Sinh viên Việt Nam đã tham gia “Vòng Chung kết toàn quốc Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên lần thứ III, năm 2020”; + Bằng khen của BCH tỉnh Đoàn Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020; + Bằng khen BCH Hội SV Tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021; + Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An; + Chứng nhận “Sinh Viên Khỏe” cấp tỉnh của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An; + Có hai công trình đạt giải khuyến khích NCKH cấp trường năm 2020 và năm 2021; + Giấy chứng nhận Tin học quốc tế IC3 (Digital Literacy Certification). Và rất nhiều giấy khen, chứng nhận của Đoàn - Hội cấp trường trao tặng.