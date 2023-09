Tại sao một số người luôn gặp may mắn trong cuộc sống?

Ảnh minh hoạ.

Trong công việc cũng như cuộc sống, có một số người luôn gặp may mắn khiến người khác phải ghen tị. Rốt cuộc tại sao họ lại luôn được thần may mắn gõ cửa, liệu có phải do họ luôn cầu nguyện không?

Trên thực tế, hóa ra may mắn hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay nếu bạn biết cách tự mở ra những cơ hội cho mình. Nếu muốn cải thiện vận may của mình, bạn có thể thử những phương pháp dưới đây.

Luôn nghĩ về những điều tích cực

“Tại sao tôi lại nghèo đến vậy”, “tại sao ông Trời không cho tôi cơ hội”, nếu bạn luôn than thở những điều này, não bộ sẽ tìm kiếm câu trả lời từ góc độ tiêu cực.

Tại sao không thay đổi cách tiếp cận và biến những câu hỏi tiêu cực thành công cụ mang lại năng lượng tích cực cho bạn.

“Tại sao hôm nay sếp lại khen ngợi mình nhỉ”, “ồ hoá ra mọi thứ không tệ như mình nghĩ”, “sao bạn bè lại sẵn lòng giúp đỡ mình”, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi không có câu trả lời. Thông qua những câu hỏi tích cực này, sự tự khẳng định bản thân và tâm trạng của bạn cũng sẽ tốt hơn.

Cho đi nhiều hơn nhận về

Những người may mắn thường luôn nghĩ tới lợi ích của người khác trước thay vì bản thân mình.

Những người có lượng lớn fan hâm mộ trên mạng chủ yếu ban đầu họ biết cho đi. Họ chia sẻ kiến ​​​​thức miễn phí và giúp đỡ người khác giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Chỉ sau khi những điều họ làm tạo được tiếng vang và thu hút sự chú ý, họ mới có thể có được nhiều cơ hội trong công việc và kiếm lợi nhuận.

Vì vậy, nếu bạn càng cho đi những gì mình đang có, mang lại điều tốt đẹp cho người khác, bạn càng có cơ hội nhận được những điều may mắn.

Nói ít đi lắng nghe nhiều hơn

Khi giao tiếp hay tranh luận với người khác, nếu bạn luôn nói về những sự thật không thể bác bỏ, dù điều đó có chính xác, đúng đắn tới đâu thì nó cũng sẽ tổn hại tới mối quan hệ. Bởi khi thấy bạn nói quá nhiều, muốn thắng cho bằng được, họ sẽ nghĩ “thôi được rồi, bạn nói gì cũng đúng”, dần dần không ai muốn nói chuyện với bạn nữa, điều này sẽ làm mất đi những cơ hội tiềm năng.

Một cách khác để xua đuổi những người tốt và may mắn là nói nhiều nghe ít. Mỗi khi ai đó tâm trạng không tốt đến gặp bạn để phàn nàn, bạn chỉ tập trung vào lý lẽ mà quên kiên nhẫn lắng nghe mà xem xét tâm trạng cũng như nhu cầu của đối phương. Theo thời gian, sẽ không ai muốn chia sẻ với bạn, thậm chí họ còn có thể dán nhãn cho bạn là người hay nói đạo lý.

Những cái nhãn tiêu cực sẽ cản trở vận may của chính bạn mà bạn không hề nhận ra.

