Sự thật kinh ngạc đằng sau cô vợ mỗi năm chỉ cho chồng quan hệ một lần

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 07:45 AM (GMT+7)

Mỗi năm chỉ có thể “chiều chồng” từ 1 – 2 lần, người vợ này thực sự rất lo lắng có thể một ngày nào đó mình sẽ bị cắm sừng.

Natalie Bricker, 35 tuổi ở Delkn (Mỹ) đã có một cuộc hôn nhân vô cùng kỳ lạ với người chồng Robert, 38 tuổi. Cả hai đều đang ở giai đoạn sung sức, mặn nồng, thế nhưng mỗi năm cô chỉ có thể quan hệ với chồng cùng lắm là 2 lần, còn không chỉ là một lần. Thậm chí trước mỗi lần quan hệ đó cô phải cố gắng uống rượu thật say rồi mới có dũng cảm để gần gũi chồng.

Natalie Bricker, 35 tuổi và người chồng Robert, 38 tuổi

Natalie Bricker được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sinh dục dai dẳng từ năm 2018, gây đau đớn và co thắt ở thành âm đạo và trực tràng. Nó là nguyên nhân gây ra việc mỗi khi cảm thấy hưng phấn hoặc có khoái cảm, cơ bắp của Natalie co thắt và khi cô đạt cực khoái, xương chậu sẽ co thắt gây đau đớn vô cùng: “Bất cứ khi nào tôi bị kích thích cơ thể thì tôi lại càng đau tệ hại hơn. Nó khiến tôi thậm chí không thể đi lại. Sau đó tôi rất ngứa” – Natalie tâm sự.

Sau khi quan hệ, Natalie có thể bị đau đớn kéo dài tới 4 ngày không dứt

Tình trạng của Natalie nghiêm trọng đến mức sau mỗi lần quan hệ cô phải nằm trên giường tới… 4 ngày và không thể đi lại. Cô còn phải đặt một túi nước đá ở khu vực nhạy cảm của mình để làm giảm đau.

Cũng vì điều này mà mối quan hệ của cô với chồng gặp rất nhiều khó khăn. Cô lo lắng về việc làm sao để giữ gìn hạnh phúc khi mà mỗi năm chỉ có thể cùng chồng “làm chuyện ấy” từ 1 – 2 lần bằng cả sự nỗ lực.

Cuộc hôn nhân của họ gặp vấn đề nghiêm trọng khi Natalie quá đau đớn mỗi lần làm "chuyện ấy"

- “Anh ấy là một người đàn ông tốt. Anh ấy cưới tôi khi biết những vấn đề mà tôi gặp phải và những rào cản tình dục. Tôi cố gắng chịu đau để chiều chồng 1 – 2 lần trong năm. Để làm được điều đó tôi phải uống rượu để có dũng khí. Cơn đau của tôi cảm giác như bị xe tải đâm.

Và rồi sau tất cả tôi thực sự rất sợ anh ấy sẽ ngoại tình”.

Natalie tin rằng tình trạng này là kết quả của một vụ tai nạn xe hơi 17 năm trước, trong thời gian đó, cô tin rằng mình bị thương dây thần kinh cánh tay, và tác động tới một số vùng khác của cơ thể.

Natalie được chồng yêu thương và thông cảm nhưng cô vẫn rất lo sợ mình sẽ bị phản bội

Người vợ tội nghiệp này đang cố gắng để điều trị bệnh và mong rằng có thể níu kéo cuộc hôn nhân của mình

Hiện tại Natalie vẫn đang tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ và các chuyên gia tâm lí. Cô rút ngắn được thời gian đau sau khi quan hệ xuống còn khoảng 48h thay vì 4 ngày như trước. Về mối quan hệ với chồng, cả hai đã đi tới gặp các nhà tư vấn hôn nhân để củng cố tình yêu và chờ đợi kết quả điều trị ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực hơn: “Tôi cảm thấy mình đang bỏ lỡ nhiều điều thú vị trong cuộc sống và bây giờ tôi chỉ hi vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt hơn” – Natalie tâm sự.