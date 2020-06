Sốc với lý do có "đồ nhạy cảm" trong vali của vợ sau chuyến công tác

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 13:00 PM (GMT+7)

Vợ bối rối chẳng nói thêm gì mà nước mắt rơi lã chã bảo: "Anh không tin em thì thôi". Cô ấy đánh vào đúng điểm yếu của tôi, không thể cầm lòng được vẻ yếu đuối mong manh của vợ.

Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy "vật lạ" trong vali của vợ sau chuyến công tác dài ngày. (Ảnh minh hoạ)

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 9 năm và có một cô con gái học lớp Hai. Vợ tôi làm việc ở công ty tư vấn xuất khẩu lao động nên thường xuyên đi công tác về các tỉnh. Còn tôi kinh doanh bất động sản.

Cuộc sống của gia đình tôi khá thoải mái vì ngoài tiền lương chúng tôi có thêm thu nhập từ việc cho thuê cửa hàng ở mặt tiền ngôi nhà của ba mẹ. Mặc dù kinh tế dư giả nhưng vợ tôi luôn lần lữa trong việc sinh thêm con thứ hai.

Sau nhiều lần thúc giục nhưng không được hưởng ứng, tôi đành bỏ cuộc. Vợ lấy cớ bận việc, nếu nghỉ sinh con sẽ mất đi cơ hội thăng tiến. Nhưng tôi biết lý do sâu xa của chuyện này là do vợ tôi ham chơi.

Cô ấy đã vốn quen với cuộc sống tự do vì con gái do mẹ tôi chăm sóc hoàn toàn từ khi mới sinh. Vợ còn sợ mất dáng, nhanh già khi tiếp tục sinh nở thêm lần nữa. Tôi cũng tự an ủi mình, nếu vợ không thích thì không nên ép bởi đứa bé sinh ra sẽ không được mẹ chăm sóc trọn vẹn. Ngay cả việc sinh con đầu lòng, tôi cũng phải thuyết phục nhiều lần, vợ mới đồng ý.

Mẹ tôi thường càm ràm, nhắc tôi đừng chiều vợ quá lại sinh hư. Nhưng tôi nghĩ, vợ nhỏ hơn tôi 15 tuổi lại trẻ đẹp mà chấp nhận lấy tôi nên cưng chiều để bù đắp cũng không có gì quá đáng. Tôi để vợ tự do hoàn toàn, không ràng buộc bất cứ điều gì. Việc nhà cửa, con cái đã có mẹ tôi và người giúp việc đảm nhận, vợ chỉ ăn rồi đi làm.

Tôi vốn quen với những chuyến đi công tác liên tục, kéo dài từ hai đến năm ngày của vợ. Bình thường, vợ lên xe đi rồi mới nhắn tin báo cho chồng. Cho đến gần đây, vợ tôi mới đi công tác về thì tôi chuẩn bị đi du lịch cùng công ty.

Vợ để hành lý đó rồi đi dự sinh nhật bạn thân, tôi loay hoay gấp đồ trong phòng, đến khi soạn đồ đạc mới phát hiện vali của mình bị hư khoá nên tính lấy vali của vợ dùng.

Khi soạn vali của vợ, tôi hốt hoảng khi thấy một chiếc quần bơi của nam giới giữa đống đồ của phụ nữ. Thêm nữa, vợ tôi đem theo toàn đồ lót, đồ ngủ sexy chưa từng thấy mặc ở nhà, thậm chí cả nước hoa vùng kín.

Nhìn thấy những thứ đó, tôi nhét hết lại vào vali để đợi vợ về hỏi chuyện. Tôi đành dùng tạm túi xách du lịch để bỏ quần áo mang đi. Vợ về đến nhà khá khuya dù tôi liên tục gọi điện thúc giục.

Chuyến đi công tác vừa rồi của vợ kéo dài hơn một tuần ở thành phố ven biển. Tôi tính tối nay, vợ chồng "giao ban" thân mật vì cơ quan tôi đi du lịch hơn mười ngày. Tôi định khi mọi việc xong xuôi mới hỏi chuyện "vật lạ" trong vali kia.

Vợ đưa ra lời giải thích khó chấp nhận khiến tôi nổi nóng. Khi không thể nói gì thêm, vợ khóc lóc khiến tôi mềm lòng. (Ảnh minh hoạ)

Nhưng vợ về, tỏ ra không mấy hứng thú dù tôi tìm mọi cách khơi gợi. Cô ấy lấy lý do đi đường dài về mệt lại tiệc tùng nữa nên không còn sức. Thái độ của vợ càng khiến tôi bực mình, bình thường chúng tôi gần gũi một tuần bốn lần, vợ có nhu cầu cao.

Thế mà xa chồng một tuần lại tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Nghĩ đến chiếc quần bơi kia, tôi càng nghi ngờ vợ làm điều khuất tất. Vợ đang tỏ vẻ mệt nhưng khi tôi nhắc đến chiếc quần bơi thì tỉnh hẳn.

Cô ấy vội vàng giải thích: "Mấy ông ở cơ quan em mua mặc có lần, em thấy tiếc của nên đem về". Tôi nóng mặt bảo: "Hay nhỉ, em định đem về cho anh mặc à". Vợ bối rối chẳng nói thêm gì mà nước mắt rơi lã chã bảo: "Anh không tin em thì thôi". Cô ấy đánh vào đúng điểm yếu của tôi, không thể cầm lòng được vẻ yếu đuối mong manh của vợ.

Sáng hôm sau, tôi ra sân bay khi vợ chưa ngủ dậy. Trong suốt cả chuyến du lịch, tâm trạng của tôi không thoải mái vì lấn cấn việc gia đình. Tôi băn khoăn, không biết khi trở về có nên làm rõ chuyện trắng đen với vợ hay im lặng cho qua. Rõ ràng việc này có vấn đề, tôi không biết phải làm sao. Tôi muốn biết sự thật nhưng lại sợ mình bị tổn thương.

