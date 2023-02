Sau 19 năm hôn nhân, người đàn ông bị vợ “cắm sừng”

Hẹn ăn trưa tập 364 cùng thạc sỹ tâm lý Tô Nhi A mai mối cho cặp đôi đang kinh doanh tự do là Thành Kiệt (40 tuổi, Long An) và Phước Thảo (41 tuổi, TP.HCM).

Với vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm, người đàn ông xuất thân là bộ đội biên phòng có điểm mạnh nấu ăn ngon, chịu khó làm ăn, không uống rượu bia hay bài bạc, chăm chỉ, cầu tiến.

Anh đã kết thúc cuộc hôn nhân 19 năm được hơn 2 năm khi bị vợ cũ phản bội chạy theo tình mới. Anh và vợ cũ có với nhau hai người con, con gái lớn theo mẹ, còn con trai (14 tuổi) ở với anh. Anh Kiệt bày tỏ: “Hiện tại, mình mong tìm được người phụ nữ biết chăm lo gia đình, nói chuyện nhẹ nhàng, tế nhị chứ cũng không yêu cầu gì thêm”.

Về phía đàng gái, ở tuổi 41 nhưng chị vẫn rất trẻ trung tươi tắn ở cả vẻ ngoài đến năng lượng tinh thần, thể hiện qua cách nói chuyện nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cũng không kém phần chín chắn, nghiêm túc.

Chị Thảo tâm sự về lý do “phòng không chiếc bóng”: “Mình từng có hai mối tình, một mối tình thời sinh viên chia tay do chưa trưởng thành, mối tình thứ hai kết thúc do yêu xa và tình cảm không đủ lớn. Mình cũng thấy bản thân hồi trước hơi khó trong việc đưa ra tiêu chí bạn trai, nhưng bây giờ cũng không đòi hỏi nhiều. Mình không quan tâm hình thức, chỉ mong kiếm người điềm đạm, chững chạc, có chính kiến”.

Đều là người trưởng thành và thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm bạn đời, anh Kiệt và chị Thảo nhanh chóng tìm được sự đồng điệu với nhau khi gặp gỡ trực tiếp.

Chị Thảo bày tỏ chân thành cho biết: “Em là một người rất yêu công việc nhưng gia đình vẫn là lựa chọn trên hết. Phụ nữ cũng cần được quan tâm, chăm sóc nếu chồng cứ cuốn theo công việc thì họ sẽ thấy lạc lõng. Em cũng khuyên anh nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn chút”.

Hiểu được tâm tình của bạn gái, ông bố hai con cũng chia sẻ đang cố gắng thu xếp bớt lại công việc để đầu tư xây dựng cho gia đình nhỏ trong tương lai.

Sau những giây phút trò chuyện, cặp đôi đã chính thức trao nhau cơ hội tìm hiểu và nhận được lời chúc phúc của bà mối Tô Nhi A cùng người thân.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/sau-19-nam-hon-nhan-nguoi-dan-ong-bi-vo-cam...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/sau-19-nam-hon-nhan-nguoi-dan-ong-bi-vo-cam-sung-165477.html