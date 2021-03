Rối bời khi trúng sét ái tình với bạn thân của vợ sắp cưới

Trớ trêu thay, thời điểm tôi sắp tái hôn cũng là lúc tôi vướng phải tiếng sét ái tình.

Quỳnh yêu tôi nhưng tôi chỉ hàm ơn cô ấy.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã qua một đời vợ. Tôi rất yêu gia đình, đặc biệt là Ben- cậu con trai- phiên bản mini của tôi. Vợ cũ biết tôi rất yêu con nên đã để tôi được nuôi bé chứ không giành giật. Chắc cô ấy cũng biết ở với tôi, con sẽ có điều kiện vật chất tốt hơn.

Con trai tôi dù mới 4 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Chính con cũng đã chọn Quỳnh- một cô gái 26 tuổi đang là nhân viên một ngân hàng lớn làm "mẹ mới". Con tôi nói con rất thích cô Quỳnh. Quỳnh ngày ngày đến nhà nấu cơm cho bố con tôi ăn. Quỳnh cũng coi con tôi như con đẻ.

Tôi gặp Quỳnh qua lời giới thiệu của bạn bè. Quỳnh nói rằng ngay lần đầu gặp mặt, cô ấy đã có cảm tình với tôi. Quỳnh thích những người đàn ông coi trọng gia đình như tôi. Tôi từng băn khoăn hỏi Quỳnh rằng: "Liệu bố mẹ em có chấp nhận không khi anh là đàn ông đã qua một lần đổ vỡ? Anh lại có con riêng nữa."

Vợ sắp cưới miễn chê nhưng chưa yêu lắm

Quỳnh chỉ cười và bảo: "Hạnh phúc này là em chọn mà. Em cưới chồng cho em mà." Trớ trêu thay, trong mối tình này, Quỳnh luôn là người chủ động. Quỳnh cũng yêu tôi nhiều hơn những gì tôi dành cho cô ấy. Tôi chỉ cảm động, biết ơn những điều mà cô ấy đã dành cho bố con tôi thôi. Tôi biết rằng nếu không vì yêu, chắc cô ấy cũng không bao giờ yêu và cưới một người đàn ông đã qua một đời vợ như tôi.

Tôi đã đưa Quỳnh về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm và nói rằng tôi cưới được Quỳnh chẳng khác gì sở hữu một báu vật. Quỳnh mua quà cho bố tôi, lại đưa mẹ tôi đi chùa. Quỳnh thực sự đã chinh phục được cả nhà tôi, kể cả những người khó tính nhất.

Đã có lúc, tôi chép miệng và nghĩ rằng tìm được người như Quỳnh đâu dễ gì. Thôi tôi cũng nên cưới cô ấy vì cô ấy cũng muốn cưới tôi rồi. Tôi với Quỳnh cũng đã góp vốn mua chung một căn hộ chung cư, chỉ chờ hoàn thiện nữa thôi là cả nhà sẽ chuyển về đó sinh sống.

Đàn ông độc thân và phụ nữ độc thân yêu nhau thì đương nhiên khó tránh khỏi có chuyện ấy. Quỳnh cũng rất khéo léo trong phòng the. Chúng tôi gần như sống chung với nhau, Quỳnh chỉ về nhà sau 10 giờ đêm. Cuối tuần, Quỳnh ngủ lại nhà tôi khi con tôi về nhà vợ cũ.

Nhưng tôi buộc phải thú nhận rằng tôi thực sự chưa rung động với Quỳnh. Tình cảm của tôi với cô ấy chỉ là sự hàm ơn. Nhưng cô ấy luôn gạt đi và nghĩ rằng tôi không thể rời bỏ cô ấy.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ êm trôi và đám cưới của tôi với Quỳnh sẽ diễn ra nếu không có lần tôi với Quỳnh đi du lịch Sapa. Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ là cú chốt để tôi cầu hôn Quỳnh. Tôi cũng đã chuẩn bị nhẫn rồi.

Trúng sét ái tình với bạn thân của vợ sắp cưới

Vậy mà chuyến đi này lại có thêm 1 cô gái nữa. Quỳnh bảo đó là An, bạn thân của Quỳnh. An muốn đi Sapa mà sợ đi một mình nên xin đi ké. An chỉ đi ké chúng tôi đến Sapa thôi còn cô ấy sẽ thuê phòng rồi tự đi chơi.

Gặp An lần đầu ở ga Trần Quý Cáp, tôi thực sự bị trúng tiếng sét ái tình. Thực sự, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua mình vậy. Tôi ngây cả người ra khi nhìn thấy An. An không xinh hơn Quỳnh nhưng An có nét duyên ngầm làm tôi xao xuyến. Tôi thực sự không thể rời mắt khỏi An. Trên tàu, dù Quỳnh ngồi sát bên tôi, liên tục cấu véo, hôn hít tôi nhưng tôi chỉ nghĩ đến An. Tôi chỉ muốn chạm vào cô ấy.

Gặp An lần đầu ở ga Trần Quý Cáp, tôi thực sự bị trúng tiếng sét ái tình.

Sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm ấy, tôi đã không cầu hôn Quỳnh bởi tôi đã phải lòng An mất rồi. Thứ cảm xúc mãnh liệt của tôi với An rất khó giải thích. Tôi lần mò được Facebook của An. Cả đêm tôi chỉ xem ảnh An. Tôi biết An cũng đang cô đơn và tôi muốn trở thành người đàn ông của cô ấy. Tôi chẳng còn nhớ gì đến Quỳnh nữa.

Tôi viết câu chuyện này ra đây để xin độc giả tư vấn xem tôi có nên đến với An hay không. Vì An là người làm tôi thấy rung động. Nhưng Quỳnh lại là người chấp nhận quá khứ của tôi, yêu thương con tôi. Tôi đã tâm sự chuyện này với vợ cũ thì cô ấy khuyên tôi nên đến với An. Cô ấy từng sống với tôi nên cô ấy hiểu. Khi tôi không còn yêu và hứng thú với ai đó, tôi sẽ đối xử với họ rất tệ.

Tôi không biết nếu tôi tỏ tình với An hay không. Nhưng nếu không được bày tỏ cảm xúc của mình, tôi không sao ngủ yên được. Tôi mong ở đây có nhiều người phụ nữ, xin hãy cho tôi biết suy nghĩ thực của các bạn.

