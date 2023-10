Quán quân Olympia 21 từ chối trường chuyên, chọn "trường làng" giờ ra sao?

Năm 2021, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra với 4 thí sinh rất xuất sắc từ 4 cuộc thi Quý trước đó. Kết quả, Nguyễn Hoàng Khánh đến từ lớp 12A1, Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh đã giành vòng nguyệt quế, trở thành Quán quân lần thứ 21 với 315 điểm.

Trong 4 thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hoàng Khánh là thí sinh duy không phải là học sinh trường chuyên. Khánh được mệnh danh là "ông vua tốc độ" khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây và giành 110 điểm ở phần thi Khởi Động (tuần 1 tháng 1 quý 1).

Xuyên suốt chặng đường chinh phục đỉnh núi Olympia, Hoàng Khánh luôn là gương mặt nổi trội với hàng loạt thành tích ấn tượng: Giữ vững ngôi đầu từ phần thi đầu đến phần thi cuối trong cuộc thi chung kết, chỉ thiếu 5 điểm nữa là phá kỷ lục điểm số cao nhất vòng thi quý của “Đường lên đỉnh Olympia”, là một nhà leo núi nhanh nhạy, quyết đoán và chính xác.

Sau gần 2 năm vô địch Đường lên đỉnh Olympia và nhận giải thưởng 40.000 USD (khoảng 980 triệu đồng), Nguyễn Hoàng Khánh đã lên đường sang Úc theo học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Swinburne vào đầu 2023.

Ngay sau khi đăng quang "Đường lên đỉnh Olympia 2021", Hoàng Khánh từng nói, anh chàng chưa có hứng thú với việc đi du học và rất có thể sẽ chọn học tại một trường đại học trong nước. Bởi vậy, quyết định sang Úc du học của Hoàng Khánh khiến nhiều người bất ngờ.

Hoàng Khánh nói: “Mình may mắn khi có nhiều lựa chọn học tập ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc đi nước ngoài sẽ “đưa” mình ra khỏi vùng an toàn, tự phấn đấu để trưởng thành hơn cả về kiến thức và kinh nghiệm sống. Còn lý do sâu hơn cho quyết định này thì đợi sau khi sang Úc du học mình mới có thể chia sẻ”.

Nói thêm về lựa chọn ngành học Khoa học máy tính dù trước đó luôn chia sẻ, muốn học ngành liên quan đến lĩnh vực Kinh tế và trở thành một doanh nhân: “Mình lựa chọn ngành Khoa học máy tính vì công nghệ vẫn luôn là xương sống cho mọi sự phát triển của nhân loại và dự định của mình là khởi nghiệp trong ngành công nghệ dịch vụ. Thời gian tới, ngoài theo học ngành Công nghệ máy tính, mình sẽ tìm hiểu, học hỏi, trau dồi thêm các kỹ năng về quản lý”.

Bắt đầu cuộc sống xa gia đình ở nước Úc xa xôi, tuy nhiên, Hoàng Khánh thấy may mắn vì được giới thiệu tới ở một ngôi nhà hầu hết là sinh viên Việt Nam. Và hiện tại, Khánh đã quen dần với cuộc sống nơi đây.

Sau thời gian bị ngợp bởi hào quang trong quá khứ, Khánh chọn cuộc sống khép kín hơn, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống thường ngày với gia đình và những người bạn thân thiết, dành thời gian, tâm huyết cho những đam mê của bản thân.

Trên Facebook cá nhân, Hoàng Khánh xuất hiện với hình ảnh ngày càng khác lạ. Không còn vẻ thư sinh như hơn 1 năm trước, Hoàng Khánh của hiện tại “bảnh bao” và trưởng thành hơn.

