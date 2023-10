Thí sinh Olympia 2022 chọn khoa Quốc tế học USSH để phát triển kỹ năng mềm và nâng cao khả năng ngoại ngữ

Phạm Đức Lương - sinh viên năm nhất khoa Quốc tế học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học quốc gia Hà Nội.

Chàng trai xứ Huế đam mê Lịch sử nước nhà chọn USSH để gửi gắm tương lai

Mình đến với lịch sử một cách vô cùng may mắn khi có Bà nội tham gia vào phong trào kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nên khi được sinh ra, mình đã được bà kể lại rất nhiều câu chuyện, sự kiện, kỉ niệm mà bà đã có được trong quá trình tham gia kháng chiến đó. Mình vẫn nhớ như in những lúc bà kể chuyện thì mình vô cùng say sưa nghe và đôi khi còn liên tưởng ra viễn cảnh đó nữa. Mình bắt đầu có hứng thú với Lịch sử từ lúc đó. Rồi sau này lớn lên, được học tập qua các cấp học, mình lại gặp được những thầy cô vô cùng tâm huyết truyền đạt kiến thức và khơi dậy cho mình tình yêu về Lịch sử. Mình thật sự rất biết ơn về điều đó. Khi được tiếp thu kiến thức lịch sử từ những người tuyệt vời như vậy, tình yêu của mình với Lịch sử ngày một lớn dần lớn dần và chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Có những ngày mình ăn với Sử, ngủ với Sử, tìm kiếm sách báo, tài liệu, những video về Lịch sử về đọc, theo dõi, nghiên cứu. Khi biết về một sự kiện hay một nhân vật nào đó trong lịch sử, mình lại càng thấy phấn khích, có hứng thú muốn biết thật nhiều những kiến thức về các nhân vật, sự kiện nữa.

Luôn có những luồng ý kiến cho rằng Lịch sử là một môn học vô cùng khô khan, “khó nhằn” với nhiều bạn học sinh vì lượng kiến thức đồ sộ cũng như đặc thù môn học khó liên tưởng với thực tế thời hiện đại. Nhưng mà mình không nghĩ vậy, bởi vì quá khứ tạo ra hiện tại và cả tương lai, bất cứ lúc nào chúng ta cố gắng để hiểu tại sao một điều gì đó xảy ra thì chúng ta phải tìm kiếm các yếu tố đã hình thành trước đó. Chỉ có cách thông qua nghiên cứu lịch sử chúng ta mới có thể nắm bắt được cách thế giới thay đổi, chỉ qua lịch sử chúng ta mới có thể bắt đầu hiểu được những yếu tố gây ra sự thay đổi và chỉ qua lịch sử chúng ta mới có thể hiểu những yếu tố của một tổ chức hoặc một xã hội vẫn tồn tại mặc dù có thay đổi. Nhờ học và trau dồi kiến thức lịch sử hằng ngày nên kiến thức của mình về Sử khá ổn, đủ tự tin khi học tập trên lớp cũng như tham gia các cuộc thi có nội dung về Lịch sử. Cũng thông qua quá trình học Lịch sử, mình đã phát triển tư duy, thay đổi cách nhìn của bản thân về thế giới xung quanh, có được cái nhìn đa chiều về một vấn đề nào đó trong cuộc sống.

Qua quá trình tìm hiểu mình thấy môi trường đại học ở Trường Nhân văn vô cùng năng động và chất lượng giáo dục cực kì tốt, đội ngũ cán bộ giảng viên có nhiều người đạt trình độ Tiến Sĩ trở lên. Ngành Quốc tế học cũng là ngành học mà mình đã mong muốn theo học và cảm thấy rất phù hợp với năng lực chuyên môn và khả năng nghề nghiệp của bản thân sau này. Mình thấy mình có thể phát triển tốt khi theo học ngành này ngoài ra ở đây cũng sẽ giúp mình cải thiện được nhiều khuyết điểm mà mình đang mắc phải. Lý do thứ 3 khiến mình chọn USSH cũng là hữu duyên khi mình được đến Hà Nội để tham gia một số cuộc thi thì mình thấy con người ở đây rất hiếu khách, thân thiện cộng với những nét văn hoá ở đây rất đặc sắc và làm mình cuốn hút và muốn trải nghiệm thật nhiều ở thủ đô nghìn năm văn hiến.

Lương đạt Giải Nhì cuộc thi Tuần Olympia năm 2022.

Phạm Đức Lương đạt Giải ba cuộc thi Tháng Olympia năm 2022.

Lương cùng MC Khánh Vy tại cuộc thi Đường lên Đỉnh Olympia năm 2022.

Vượt qua chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn

Bản thân mình được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh không có đủ điều kiện kinh tế nhưng may mắn bố mẹ rất quan tâm đến việc giáo dục con cái, luôn tạo những điều tốt nhất cho mình trong suốt quá trình học tập của mình từ trước đến nay, đó là động lực vô cùng lớn lao để khiến mình luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng bố mẹ. Trong học tập, mình nghĩ không chỉ riêng mình mà bất kì ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn, vất vả, nhiều lúc cũng muốn từ bỏ. Nhưng khi gặp những lúc như thế, mình lại nhớ đến câu nói “Trước khi từ bỏ, hãy nhớ đến lí do khiến bạn bắt đầu” hay “Áp lực tạo nên kim cương” và rồi mình lại trở về trạng thái bình thường và tích cực nỗ lực nhiều hơn. Qua mỗi lần như vậy, mình càng mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với nhiều khó khăn thử thách hơn, tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cỏi để không bao giờ chịu khuất phục.

Đức Lương Đạt danh hiệu Học Sinh 3 Tốt cấp Tỉnh.

Nhận thức về trách nhiệm với cộng đồng và ước muốn mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người từ những điều đơn giản nhất

Với tư cách là một Tân sinh viên mang trong mình nhiều hoài bão, nhiệt huyết của tuổi “trẻ”, mình luôn hướng đến những điều tốt đẹp, có ích trong cuộc sống. Thế hệ trẻ hiện nay chính là tương lai của đất nước, nắm giữ trong tay sinh mệnh cũng như sự phát triển của đất nước. Thế nên mình nghĩ để đạt được điều đó, thế hệ trẻ chúng mình cần phải sống có chính kiến, có hoài bão, dám nghĩ dám làm, không nhụt chí với khó khăn trước mắt, đặt ra mục tiêu cho bản thân và phấn đấu hoàn thành mục tiêu đó. Luôn trau dồi, cống hiến năng lực, trí tuệ của bản thân mình cho sự nghiệp phát triển nước nhà.

Ngoài ra còn phải học cách giúp đỡ những người xung quanh mà không màng đến lợi ích cá nhân. Đó là điều đáng trân trọng. Với bản thân mình, mình luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội để góp một phần nào đó vào sự phát triển của đất nước như tham gia chương trình “Mùa hè xanh” , “Tết trồng cây”, “Xuân tình nguyện”. Khi bước vào môi trường đại học, mình cũng đang tự tìm cho bản thân những cơ hội để được hoạt động trong các tổ chức thiện nguyện, tổ chức công tác xã hội, ước muốn của mình là được mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người từ những điều đơn giản nhất.

Đức Lương đạt Giải Ba cuộc thi Tự hào Việt Nam.

Dự định trước mắt trong tương lai của mình là hoàn thành tốt chương trình học tập tại ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tham gia hoạt động trong các Câu lạc bộ, tổ chức về công tác xã hội để thỏa ước muốn của bản thân. Mình cũng đang có một vài dự án đã ấp ủ từ lâu và đang nỗ lực để hoàn thành chúng.

Giải Tư cuộc thi Học và làm theo Bác.

