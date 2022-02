Sau cuộc thi, Khánh vẫn giữ liên lạc với các bạn chứ? Trong ngôi nhà Olympia, Khánh thân thiết nhất với ai?

Giai đoạn này mình đang nộp hồ sơ đi các trường đại học nên mình vẫn tích cực làm phiền “siêu nhân” Hải An (thí sinh nhất quý III, Đường lên đỉnh Olympia 2021”.

Đằng sau sân khấu khán giả không thấy được những sự cố gắng mà mình phải thú nhận là không nhiều người dám đánh đổi của An. Có lẽ đó là lí do vì sao Hải An có một bộ sưu tập các giải thưởng từ quốc gia đến quốc tế. Mình bật mí một chút đó là, hiện tải Hải An đã được nhiều trường quốc tế mời nhập học với mức hỗ trợ tài chính vài tỉ đồng. Mong rằng Hải An sẽ giữ gìn sức khoẻ và tiếp tục theo đuổi đam mê bạn đã chọn.

Khánh từng gây xôn xao với tuyên bố “chưa chắc sẽ đi du học”, “không đi du học”… Lý do nào khiến bạn có lựa chọn khác biệt với hầu hết các quán quân như vậy?

Mong muốn của mình vẫn là được học tập tại các chân trời mới, nơi có nền giáo dục được trang bị tốt nhất. Còn việc đi du học hay không là một việc cần phải cân nhắc kĩ càng. Mình nghĩ, chọn học trường đại học nào còn quan trọng hơn cả chọn vợ (cười).

Nhiều năm nay, người ta vẫn không ngừng nói: “Olympia là cuộc thi tìm nhân tài cho nước Úc” và việc các quán quân không về nước làm việc bị chỉ trích rất nhiều. Quan điểm của Hoàng Khánh về vấn đề này thế nào?