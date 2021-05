Nghe quá nhiều câu chuyện tiêu cực của cả bạn bè và trên mạng xã hội nên tôi có thành kiến nặng nề với nhân vật mang tên mẹ chồng. Tôi tự nhủ, nhất định chỉ lấy chồng chứ không sống chung với mẹ chồng.

Nhưng duyên số đưa đẩy, chồng tôi là con trai một trong nhà, bố mất sớm nên việc đón mẹ ra thành phố sống cùng là không tránh khỏi. Tôi sống với mẹ chồng với tất cả sự dè chừng. Quan niệm của tôi là “mệnh ai nấy chống, việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng”.

Thật lòng mà nói, mẹ chồng tôi rất hiền lành. Bạn bè, đồng nghiệp hay than thở rằng bị mẹ chồng can thiệp chuyện nuôi con nhưng tôi thì không. Tôi muốn nuôi con kiểu nào chỉ cần nói với bà là bà hợp tác. Tôi cho con ăn dặm kiểu Nhật, bà cũng chịu khó chế biến món ăn cùng tôi. Tôi cho con ngồi ghế ăn dặm, không xem ti vi khi ăn, bà cũng làm theo. Thời điểm tôi cho con nhịn đói để tập ti bình, bà thấy cháu khóc lóc rất xót ruột nhưng cũng không can thiệp một lời.