Về quê ăn Tết luôn là chủ đề rất được quan tâm trong những ngày giáp Tết. Với những người lên thành phố làm việc, Tết là dịp lý tưởng nhất để trở về nhà thăm gia đình sau một năm dài vất vả. Tôi là con trai cả nên không năm nào là tôi không tranh thủ về sớm để giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Tết năm nay sẽ đặc biệt hơn bởi tôi đã có gia đình riêng và lần đầu tiên bố mẹ tôi ăn Tết cùng con dâu.

Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi cũng chỉ là nông dân nên gia đình chắc chắn không thể khá giả. Từ bé tôi đã có ý thức phải vươn lên, phải thoát nghèo. Để có được ngày hôm nay là rất nhiều năm vất vả. Tôi không chỉ nỗ lực nhiều hơn người khác mà cũng có cách chi tiêu kham khổ hơn bạn bè cùng trang lứa. Đồng tiền làm ra không dễ dàng nên tôi cũng sẽ không chi tiêu bừa bãi.

Từ ngày bé tôi đã rất nhớ câu tục ngữ: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Câu nói đó dạy chúng ta cách tốt nhất để có an toàn tài chính là tiết kiệm. Thế nhưng cô vợ của tôi lại có tư duy khác biệt. Cô ấy may mắn hơn tôi khi được bố mẹ cưng chiều. Vợ tôi hiếm khi phải trải qua những khó khăn. Sự yếu đuối, mong manh của cô ấy đã khiến tôi rung động. Ở bên cô ấy, tôi luôn cảm giác mình như một người anh hùng. Ngược lại, cô ấy cũng say đắm vẻ phong trần, sự từng trải của tôi. Vì thế mà dù chúng tôi rất khác biệt nhưng vẫn thành đôi.