Tôi về nói chuyện với bố mẹ đẻ thì mới biết quá khứ bất hảo của bà L. Bà là người quen cũ của bố tôi, chuyên cho vay nặng lãi, huy động tiền gửi của người quen và sẵn sàng bỏ trốn khi không còn khả năng chi trả. Bà L luôn biết cách đánh vào lòng tham của mọi người bằng lãi suất lớn. Đã có rất nhiều người mất nhà mất cửa vì đem tiền cho bà L vay.

Tôi hoảng hốt phóng xe thật nhanh về nhà gặp mẹ để khuyên can. Vừa đến đầu ngõ, đã thấy rất đông người đứng tụ tập ở nhà bà L. Hỏi ra mới biết đó đều là chủ nợ đến tìm bà L để giải quyết công chuyện. Trong đám đông đó có cả mẹ chồng tôi. Tôi tìm ngay đến chỗ mẹ hỏi chuyện thì may quá, bọc tiền vẫn còn nguyên trên tay bà. Mẹ tôi đang mang tiền sang cho bạn thì gặp đám người này đến đòi tiền. Với bản tính hiền lành, mẹ tôi run cầm cập, rất may tôi đến kịp để đưa mẹ về nhà an toàn. Đúng là một phen hú vía, suýt chút nữa thì mẹ tôi trở thành nạn nhân, vừa mất tiền lại mất cả niềm tin vào người bạn thân.