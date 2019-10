Phụ nữ nào cũng ước ao có "bí quyết phòng the" của Triệu Phi Yến

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 00:11 AM (GMT+7)

Có những "bí quyết phòng the" đầy tinh tế mà phụ nữ ngày nay có thể học tập từ Triệu Phi Yến.

Kiến thức giới tính Sự kiện:

Ảnh minh họa

Triệu Phi Yến (32 TCN - 1 TCN) tên thật là Triệu Nghi Chủ là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Nàng sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết, hương thơm cơ thể và khả năng tình ái khiến vua Thành Đế nhà Hán say mê.

Xung quanh Triệu Phi Yến có rất nhiều những bí kíp phòng the được tương truyền và cả được ghi lại trong sử sách. Theo đó, xuất thân là một người ở tầng lớp kém mọn, nhưng Triệu Phi Yến lại có ý chí hơn người khi nàng là người đầu chân ép bó chân để có một bàn chân đẹp chinh phục những bài múa khó. Triệu Phi Yến đặc biệt nổi tiếng là người có khả năng điều khiển phần hông thân dưới và cả "vùng kín". Đây chính là bí quyết đỉnh cao khiến nàng chinh phục trái tim của nhà vua và bước lên ngôi hoàng hậu.

Để có được những cái xoay hông và điều khiển tài tình "cô bé", Triệu Phi Yến đã phải lấy dải lụa buộc ngang thân và luyện tập cho mình có một vòng eo đẹp đồng thời điều khiển được vùng dưới. Nhan sắc và tài năng múa, cùng kỹ năng giường chiếu khiến Triệu Phi Yến luôn là cái tên phụ nữ phải học hỏi về ý chí cũng như về khả năng "chiều chồng".

Ngày nay, dưới con mắt nhìn hiện đại, "bài toán Triệu Phi Yến" không quá khó lý giải khi thông tin về cách hướng dẫn các bài tập điều khiển hông và điều khiển âm đạo được lan truyền rộng rãi. Các bài tập Kegels ngày nay hướng dẫn cách hít thở và xoay chuyển hông với những hướng dẫn chi tiết sẽ giúp chị em có đầy đủ thông tin cần thiết. Thậm chí bài học co cơ vùng kín ngày nay, so với những gì có vẻ "thần bí" từ thời Triệu Yến Phi, thì dễ dàng thực hiện hơn nhiều.

Ngoài ra, một bí quyết khác từ Triệu Phi Yến mà chị em cũng có thể học hỏi đó là việc Triệu Phi Yến luôn có một mùi hương hấp dẫn, làm điêu đứng nhà vua khi ái ân. Tương truyền rằng, để có cơ thể ngát hương, mỹ nhân họ Triệu thường nhét vào rốn một dạng thuốc viên có tên gọi "Hương cơ hoàn" (hay "Liễu đỗ niêm") được pha chế theo công thức thần bí. Loại xuân dược này có thành phần chính là xạ hương, sâm Cao Ly, lộc nhung.

Nhưng cách làm này đã khiến Triệu Phi Yến phải trả giá khi vùng bụng bị tổn thương do tồn dư từ thuốc còn lại trên rốn. Ngày nay, chị em hoàn toàn có nhiều cách để lưu lại hương thơm trên cơ thể một cách an toàn. Nhưng rõ ràng, đó cũng là một trong những "bí quyết phòng the" đầy tinh tế mà phụ nữ ngày nay có thể học tập từ Triệu phi Yến.

Ngày nay khi tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề phòng the, người ta thường cho rằng hình ảnh và âm thanh là hai yếu tố có tác dụng khơi gợi hưng phấn hiệu quả nhất trong quan hệ ái ân. Điều này quả không sai nhưng vẫn chưa đủ. Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng nhưng lại tồn tại vô hình nên thường xuyên bị lãng quên, đó chính là mùi hương.

Cuộc sống hiện đại với công việc bộn bề và stress có thể gây ra lãnh cảm và ảnh hưởng tới chất lượng của "chuyện ấy". Khi đó bạn có thể dùng chính mùi hương để kích thích nhu cầu của cơ thể và đối phương để có bữa tiệc giường chiếu không thể ngọt ngào hơn.

Theo chuyên gia nước hoa Karen Gilbert, hai mùi nhài và Ylang Ylang (Ngọc lan tây) có thể khơi dậy được ham muốn bởi chúng rất ngọt ngào và khơi gợi cảm giác say đắm.

Nhưng bạn cần tránh những mùi tươi mát, hương thơm như mùi cam quýt, hoa màu xanh lá cây và tông mùi biển cả. Những mùi hương này dễ khiến cơ thể tươi mới, sảng khoái như 'vừa bước ra khỏi vòi hoa sen'. Tuy vậy lại không phải là lựa chọn tốt nhất cho sự lãng mạn và quyến rũ.