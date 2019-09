Học nàng Hạ Cơ cách làm chàng "điêu đứng" chốn phòng the

NHỮNG LƯU Ý VÀ THAM KHẢO VỀ BÀI TẬP CO THẮT ÂM ĐẠO (Kegel) Lưu ý trước khi thực hiện: + Nên đi tiểu trước khi bắt đầu tập. + Không nên tập khi đang đi tiểu. + Thở sâu, thở chậm, thở đều. Mỗi nhịp co cơ cần cố gắng thắt chặt cơ âm đạo. Giữ cho các vị trí cơ khác như đùi, mông, bụng ở trạng thái thoải mái để tránh hiện tượng co cơ. + Có thể thực hiện bài tập Kegel cho nữ ở nhiều tư thế khác nhau: Đứng, ngồi, nằm… + Luyện tập vừa phải, kiên trì luyện tập đều đặn từ cơ bản tới nâng cao để cảm nhận và kiểm soát khả năng co âm đạo tốt. Hướng dẫn bài tập Kegel: Đầu tiên phải xác định cơ quan vùng chậu. Sau đó thực hiện co thắt âm đạo vừa phải và giữ trong 5 giây, sau đó co thêm chút nữa giữ trong 5 giây, tiếp tục co thắt hết mức có thể và giữ như vậy 5 giây. Thực hiện việc tập luyện Kegel như một phần trong thói quen hàng ngày. Có thể tập từ 3-4 lần mỗi ngày. Vì mỗi lần tập không mất nhiều thời gian. Bạn có thể sắp xếp thời gian hàng ngày để luyện tập một cách dễ dàng. Bạn có thể tập khi đang làm việc tại văn phòng, ăn trưa hoặc đơn giản khi đang thư giãn trên ghế sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi đã quen, bạn có thể tập bài Kegel hầu như bất cứ lúc nào cũng như tại bất cứ nơi đâu.