Phá tan "lời nguyền" đi Đà Lạt về chia tay, cặp đôi chứng minh bằng bộ ảnh có "baby" siêu dễ thương

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 17:00 PM (GMT+7)

Đưa con gái đi cùng trong chuyến du lịch tới Đà Lạt mới đây, cặp vợ chồng trẻ muốn chứng minh "lời nguyền" đi hai về một ở nơi này là không đúng.

Đi Đà Lạt về có "baby" của cặp đôi Sài Gòn.

Thành phố Đà Lạt là địa điểm du lịch luôn được mọi người yêu thích bởi phong cảnh hữu tình, nên thơ, không khí mát mẻ, trong lành. Tuy nhiên ở đây từ lâu đã có "lời nguyền" đi về chia tay khiến cặp đôi luôn dè chừng khi chọn nơi này để cùng nhau du lịch, nghỉ dưỡng.

Vì vậy để minh chứng cho "lời nguyền" này là không có cơ sở, mới đây cô gái trẻ tên Phương Loan (SN 1990, ở Sài Gòn) đã đăng bộ ảnh Đà Lạt theo phong cách "before & after" với chồng Tiến Danh và cô con gái An Di (biệt danh là Lạt Lạt, 5 tháng tuổi) nhanh chóng nhận về "bão like" từ cộng đồng mạng.

Cặp vợ chồng xóa bỏ lời nguyền đi Đà Lạt về chia tay như nhiều người nghĩ.

Nữ chính của bộ ảnh Đà Lạt này chia sẻ trên MXH: "Bộ ảnh phá tan "lời nguyền" trong truyền thuyết "cặp đôi đi Đà Lạt về chia tay". 2 đứa từ lúc mới yêu cho đến khi lấy nhau về vẫn luôn yêu nơi này. Đà Lạt như là cái quê thứ 2 của 2 đứa, cứ vài tháng lại xách vali chạy lên chơi vài ngày. Rồi cũng như định mệnh, con cũng được xuất hiện sau một chuyến đi, do thế con mang tên Lạt Lạt.

Lần này là lần đầu 2 đứa ẵm con về thăm nơi này, quay lại những nơi kỉ niệm của ba mẹ để cho con xuất hiện lại vào những bức ảnh đáng yêu ấy. Tranh thủ lúc con thức dậy là ba mẹ lại lôi con chạy ù ra để chụp, chở con băng băng đi qua đèo núi, thăm thú cây cảnh.

Hi vọng khi con lớn lên con cũng sẽ giống ba mẹ, cũng mang tình yêu với nơi này nhé. Nên mọi người ơi, đi Đà Lạt về là đi 2 về 3, không phải chia tay như lời đồn đâu nha".

Lấy ý tưởng "before & after", cặp đôi chuẩn bị trang phục giống hoàn toàn so với ảnh trước đó từng chụp, điểm khác biệt chỉ là có thêm bé Lạt Lạt xuất hiện cùng.

Khác với sự e dè của nhiều cặp đôi khi đến "thành phố ngàn hoa", vợ chồng Phương Loan chẳng ngại ngần gì khi cùng nhau đến Đà Lạt hơn 10 lần trong 4 năm yêu nhau. Kết quả của tình yêu này là cả hai về chung một nhà vào tháng 1/2019 và mới sinh bé gái đầu lòng vào tháng 3/2020. Thậm chí ngay cả bộ ảnh cưới, cặp đôi cũng gửi gắm địa điểm chụp ở Đà Lạt.

Phương Loan chia sẻ: "Những lần đầu thì mình không biết tới lời nguyền đi Đà Lạt về chia tay. Sau này bạn bè hay trêu để chống mắt lên xem tụi mình yêu được bao lâu, làm tụi mình càng có động lực đi nhiều hơn".

"Lời nguyền" đi hai về một không ứng nghiệm với Phương Loan – Tiến Danh, thậm chí nơi đây còn chứng thực "lời nguyền" khác của cặp vợ chồng trẻ: "Đi Đà Lạt về sẽ có baby".

"Chúng mình lấy nhau gần nửa năm không có em bé, may sao đi Đà Lạt về lại có. Do đó, vợ chồng mình quyết định gọi yêu bé là Lạt Lạt. Lạt Lạt nhà mình trộm vía mạnh khỏe và lanh lợi lắm", 9X cho hay.

Hai vợ chồng thực hiện bộ ảnh để đánh dấu cột mốc mới khi có thêm bé Lạt Lạt.

Đà Lạt không chỉ có sức hấp dẫn với cặp vợ chồng trẻ mà ngay cả cô con gái 5 tháng tuổi cũng có một tình yêu đặc biệt. Phương Loan cho biết: "Những ngày lên đây có vẻ cô nàng rất mê, cứ được đi chơi, đi dạo quanh những cảnh đẹp ở đây là im ru, đặt nằm một chỗ hay cho về khách sạn là lại dỗi, la hét um sùm".

Đối với vợ chồng Phương Loan, Đà Lạt là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất. Ở đây có những người dân dễ mến, không khí tuyệt vời, trong lành, những cung đường và cảnh vật yên bình giúp cặp đôi rũ bỏ áp lực trong công việc.

9X kể: "Đà Lạt có khi chỉ cần ngồi nhâm nhi li cafe bên một sườn đồi lộng gió, phóng mắt ra những ngọn đồi, những nhà lồng là đủ để thấy chuyến đi có giá trị rồi. Đà Lạt về đêm cũng rất thú vị, ngồi cùng nhau dưới ánh đèn đường uống ly sữa đậu nành béo ngậy ngắm người qua lại giữa thời tiết se se lạnh thì còn gì bằng".

Bé Lạt Lạt yêu thích Đà Lạt như bố mẹ vậy.

Đà Lạt là nơi du lịch đầu tiên, cũng là nơi cặp đôi lựa chọn để chứng minh tình cảm bền chặt mặc kệ "lời nguyền". Nơi đây còn ghi dấu bằng những bức ảnh cưới, những đoạn video cưới thơ mộng hay nơi tình yêu nhỏ của cặp đôi được hình thành.

Phương Loan khẳng định, "lời nguyền" chỉ linh nghiệm hay không tùy ở chính mỗi người: "Niềm tin và tình yêu của bạn sẽ phá tan được "lời nguyền" chia tay. Nếu cả hai cùng yêu nhau đủ lớn thì không thể chỉ vì một chuyến đi đến Đà Lạt mà "đứt gánh" được".

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện tại Đà Lạt.

