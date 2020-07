Màn cầu hôn “có vũ trụ đồng hành” khiến cặp đôi thầy cô giáo bỗng nhiên nổi tiếng

Có rất nhiều màn cầu hôn lãng mạn hoặc bất ngờ, nhưng cặp đôi này có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc tình yêu của mình bởi có sự xuất hiện của một “nhân vật” đặc biệt: Sao chổi NEOWISE.

Một thầy giáo rủ người yêu đi ngắm sao chổi nhưng lại quên mang theo ống nhòm. Ảnh: Peter Komka/ MTI/ AP.

Màn cầu hôn của cặp đôi đều là giáo viên ở New York (Mỹ) này không phải được “trăng sao làm chứng” như lời của một số bài hát, mà còn hoành tráng hơn thế với sự hiện diện của một ngôi sao chổi!

John Nicotera kể lại rằng, tối hôm ấy, anh rủ người yêu là Erica Pendrak đi ngắm sao chổi. Vì John rất mê thiên văn nên Erica thấy chuyện này là bình thường.

Tuy nhiên, John lại… quên mang theo ống nhòm nên đành nhắn tin cho người bạn tên là Tim: “Cậu có ống nhòm không?”. Tim đáp lại: “Không”, nhưng sau vài phút, người bạn tốt nhất vũ trụ này nhắn thêm: “Tớ đi theo các cậu được không? Rồi tớ chụp ảnh cho?”.

Họ lên núi McCauley để có không gian thoáng đãng. John kể lại: “Khung cảnh trên đó rất đẹp, ngoại trừ việc phải đứng trên đống rác vì đó từng là nơi chôn rác”. Nhưng rồi, anh vẫn quỳ một đầu gối xuống để cầu hôn Erica và kết quả là người bạn tốt của anh đã chụp được những bức ảnh đẹp mỹ mãn: Sao chổi NEOWISE ở giữa John và Erica, khiến cho màn cầu hôn này như được cả vũ trụ “vun vén” vậy.

Thấy ảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng, John mới đăng lên Twitter và tag cả NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) lẫn tỷ phú Elon Musk. Nhưng anh cũng thừa nhận: “Tôi chỉ làm thế cho vui thôi, chứ đâu kỳ vọng là họ trả lời”.

Sao chổi NEOWISE là "khách mời đặc biệt" trong màn cầu hôn của cặp đôi thầy cô giáo. Ảnh: John Nicotera.

Bất ngờ chưa, ảnh cầu hôn của John đã được đăng lại bởi ISS (Trạm vũ trụ quốc tế). Sau đó, cứ như nút chặn được mở, hai bức ảnh được like và share không ngừng. John nói: “Bình thường, tôi đăng gì cũng chỉ được vài like thôi, nhưng lần này là hàng ngàn, hàng ngàn like, bao gồm cả của ISS, NASA và Elon Musk”.

Và bạn tin nổi không, thực tế, câu chuyện cầu hôn này lẽ ra không ấn tượng như thế đâu. Theo John thì anh đã định cùng Erica đi du lịch tới Portland (bang Oregon) rồi anh sẽ cầu hôn ở đó. Nhưng chuyến đi bị hủy do dịch COVID-19. Không đi đâu được nên anh đành rủ người yêu lên núi McCauley ngắm sao chổi. Đấy, vũ trụ luôn có một kế hoạch thú vị hơn mà!

Đúng là màn cầu hôn "bảy nghìn năm có một", bởi NEOWISE sẽ không xuất hiện trở lại trong gần 7.000 năm nữa. Ảnh: John Nicotera.

Và bởi vì thế nên mới có màn cầu hôn (bảy) nghìn năm có một này. Sau hôm nay, sao chổi NEOWISE sẽ mờ dần khỏi tầm mắt của chúng ta và sẽ không quay lại trong 6.800 năm nữa.

