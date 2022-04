Nữ sinh Ngoại thương và hành trình kiến tạo 'Viên kim cương' của bản thân

Một số thành tích cá nhân: - Quán quân You Can 10 - Cuộc thi do Câu lạc bộ Kỹ năng cuộc sống, Học viện Tài chính tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc. - Top 9 Finalists Bản Lĩnh Marketer 2021 - Cuộc thi của CLB Marketing trường ĐH Ngoại Thương - MaC FTU tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc. - Giải khuyến khích tại Vietnam Business Case Competition - Cuộc thi của trường Đại học VINUNi phối hợp với công ty thương mại cổ phần Vincom Retail đồng tổ chức. - Top 20 Cuộc thi Giải bài toán kinh doanh toàn cầu 2021 - VinUniversity Global Case Competition (VGCC).