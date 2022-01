Nữ sinh Ngoại thương năng động bước ra từ những cuộc thi và hoạt động ngoại khóa

Một số thành tích học tập và hoạt động: - Sinh viên tiêu biểu năm học thuộc Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế - ĐH Ngoại thương - Học bổng chủ tịch (President's Scholarship) – ICS: 98% trị giá 13,939 USD được trao bởi EAS Vietnam International Scholarship Office - Thí sinh tham gia chung kết toàn cầu cuộc thi Social Business Creation (Sáng tạo doanh nghiệp xã hội) 2021 thuộc ĐH HEC Montreal, Canada với các giải thưởng quốc tế lần lượt như giải thưởng Mô hình kinh doanh xã hội định hướng tăng trưởng, Top 10 toàn cầu Ý tưởng tạo tác động xã hội, Top 3 vòng bán kết thuộc đội thi Việt Nam tranh tài với nhiều đại diện các quốc gia trên thế giới bao gồm Canada, Mexico, Đức, Argentina, Ấn Độ, .... - Quán quân Cuộc thi NEUrON 2021 - Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp được tổ chức bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE) thông qua sự ủy quyền của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Á quân cuộc thi Z Marketer 2021 - Đại học Anh Quốc (British University of Vietnam) - Á quân 2 cuộc thi Future Business Analyst 2021 về lĩnh vực Phân tích Kinh doanh - Đại học RMIT - Giải Nhì chung kết bảng Đại học, Cao đẳng, Học viện Cuộc thi ECOn 2021 - tổ chức bởi ĐH Quốc gia Hà nội - Giải Dự án có kế hoạch tài chính xuất sắc nhất & Giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh 2021 - ĐH Kinh tế Luật TP. Hồ Chí Minh - Á quân cuộc thi Khởi nghiệp trẻ 2020 - Học viện Tài chính *Hoạt động ở trường đại học Ngoại thương - Đại sứ Hội sinh viên Đại học Ngoại thương - Tháng 12/2021: Hỗ trợ tiếp đoàn đại biểu VIP bao gồm đại diện các đại sứ quán và trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham dự trong sự kiện tổ chức diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học lần thứ 5 với chủ đề: "Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA - (Volatility – Biến động; Uncertainty – Không chắc chắn; Complexity – Phức tạp; Ambiguity – Mơ hồ) - "Internationalization of Higher Education Fostering Innovation Ecosystem in the VUCA World " on December 09, 2021 - Thành viên Ban đối ngoại CLB MC & Thời trang ĐH Ngoại thương *Thành viên thuộc tổ chức thanh niên quốc tế AIESEC - tổ chức do người trẻ lãnh đạo lớn nhất thế giới, có mặt trên 141 vùng quốc gia và lãnh thổ, lần lượt giữ các vị trí: - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi xây dựng đề án truyền thông Dash for Impact 2021 - Trưởng ban Nội dung Trại hè công dân toàn cầu Global Citizen Projects thuộc AIESEC in Vietnam - Trưởng ban Quan hệ khách hàng chương trình Tình nguyện quốc tế thuộc AIESEC in Vietnam *Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc (MUN) - Chủ tọa Hội đồng khủng hoảng giả tưởng (Fantasy Crisis Council) thuộc NEUMUN 2021 - Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc do ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức - Chủ tọa YLC Mock MUN 2020 - Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc trường THPT Chuyên Lào Cai tổ chức - Phó tổng thư ký - Chủ tọa hội đồng UNEP (đại hội đồng môi trường Liên hợp quốc United Nations Environment Programme) YBMUN 2019 - Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái tổ chức - Đại biểu phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc (Vietnam National Model ASEAN Meeting - VNMAM 2017)