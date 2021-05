Nữ sinh đại học mua vé thường nhưng đòi ngồi hạng thương gia và cái kết đắng

Khi bị yêu cầu rời khỏi ghế thương gia, nữ hành khách này rêu rao mình đang học luật tại Đại học Bắc Kinh, đe dọa nhân viên an ninh của chuyến bay.

Mới đây, một máy bay tại sân bay thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì va chạm giữa tiếp viên và hành khách. Một nữ hành khách mua ghế hạng phổ thông nhưng do thấy hạng thương gia còn nhiều chỗ trống nên đã tự ý di chuyển lên khoang thương gia và nằm ở đó, không chịu rời đi.

Thấy vậy, nữ tiếp viên hàng không kiên nhẫn thuyết phục nữ hành khách rằng không mua vé thương gia sẽ không được hưởng những đặc quyền ở hạng thương gia. Thêm vào đó, nữ tiếp viên hàng giải thích rằng, vì tình hình dịch bệnh nên hành khách phải tuân theo các thủ tục, quy định nghiêm chỉnh, không thể tùy ý đổi chỗ.

Nữ hành khách nói mình là sinh viên Luật và đe dọa tiếp viên cùng nhân viên an ninh chuyến bay.

Thế nhưng nữ hành khách vẫn phớt lờ, thậm chí còn mắng chửi tiếp viên phục vụ mình, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Khi bị yêu cầu rời khỏi ghế thương gia, nữ hành khách này còn bảo rằng, cô đang học luật tại Đại học Bắc Kinh, đe dọa nhân viên an ninh của chuyến bay.

Sau ba lần cảnh báo đều vô dụng, nhân viên an ninh đã lập tức hành động theo đúng quy định. Nữ hành khách bị cưỡng chế kéo ra khỏi ghế thương gia. Lúc bị cưỡng chế rời khỏi vị trí không thuộc về mình, cô gái còn la hét: "Buông ra, buông ngay ra, đừng động vào tôi!".

Được biết, khi đó, máy bay đã lao ra khỏi đường băng và chuẩn bị cất cánh, cuối cùng vì sự cố này, máy bay buộc phải quay đầu lại và nữ hành khách càn quấy đã bị cảnh sát bắt đi ngay lập tức.

Liên quan đến vấn đề hành khách không được tự tiện chỗ trên may bay, kể cả khi những ghế khác trống, anh Cừu Bảo Hàng - nhân viên tổ lái cân bằng tải trọng chuyến bay của Công ty China Southern Airlines Bắc Kinh giải thích rằng, do chương trình máy tính đã tính toán tác động của từng ghế đối với sự thăng bằng của máy bay trước khi chuyến bay cất cánh, nếu hành khách ngồi tùy ý, sẽ gây ra những nguy hiểm lớn về an toàn bay.

Thêm vào đó, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, việc tự tiện đổi chỗ ngồi có thể gây khó khăn trong công tác kiểm tra, rà soát và truy vết.

