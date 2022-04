Nữ nghiên cứu sinh xuất sắc và hành trình theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học

Một số thành tích đáng tự hào của Minh Ngọc: 2013 - 2017: Sinh viên Đại học Ngoại Thương, Khoa Kinh tế đối ngoại. 2017 - nay: Nghiên cứu viên tại Viện Kinh Tế và Quản Trị Chiến Lược. Tháng 10/2020 - nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học James Cook, Townsville, Úc. Kết quả học tập: GPA 3.84, học bổng Sumitomo năm 2014. Học bổng tiến sĩ toàn phần trường Đại học James Cook, Townsville, Australia. Thành tích nghiên cứu: có 6 bài được đăng trên các tạp chí khoa học danh mục ISI/SCOPUS, như Information Technology for Development, Journal of Financial Economic Policy, International Journal of Social Economics, Post-Communist Economies,… 2 bài đang được duyệt đăng. Hiện tại là nghiên cứu sinh năm 2 Khoa Kinh tế và Marketing, trường Đại học James Cook, Townsville, Australia.