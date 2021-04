Nữ kế toán tự ti vì dưới 1m5 khiến chàng thủy thủ chưa từng yêu “đổ rầm”

Xinh xắn, dễ thương và chưa từng có nụ hôn đầu… cô gái nhỏ nhắn khiến bạn trai phải thốt lên “thích quá trời” khi chưa mở rào.

Hẹn ăn trưa tập 276 cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Nguyễn Hoàng An (30 tuổi) làm ở công ty tàu biển và Lê Thu Hà (31 tuổi) - kế toán.

Thu Hà có điểm mạnh biết nấu ăn, biết lắng nghe và hiểu cho người khác; điểm yếu hơi rụt rè, tự ti về chiều cao chưa được 1m5.

Chàng trai từng làm thủy thủ chia sẻ: “Ngành của em đồng tiền kiếm hơn ngành khác một chút nhưng rất cực khổ. Mới ra trường em làm thủy thủ đi tuyến quốc tế Trung Quốc – Iran lương 15 triệu/1 tháng. Mất 2 tháng do nhớ nhà và sóng biển khiến em không ngủ được, say sóng gấp mấy lần say xe. Trong 20 ngày, từ thời tiết ở Trung Quốc lạnh -5 độ C làm việc đến tê cứng tay tới vùng đất Iran nắng nóng 50-55 độ C rất mệt mỏi nên một số người xỉu phải cấp cứu.

Khi gió bão nguy hiểm ở trên tàu cũng có người bị tai nạn nặng. Cứ 1 tháng em vào bờ một lần, lần đi dài nhất của em là 10 tháng. Sau gần 3 năm làm thủy thủ thì ba mẹ nói em về nhà làm trước sau cũng có cơ hội. Hiện em đổi công ty chỉ làm quanh thành phố, thỉnh thoảng qua đêm khi có tàu về”.

Cặp đôi có điểm chung chưa trải qua mối tình nào làm bà mối “hốt hoảng”. Đàng gái chia sẻ, cô chỉ yêu đơn phương, có nắm tay nhưng chưa từng được hôn khiến bạn trai “nghe xong thích quá trời!”.

Anh chàng cao 1m7 “men 100%” không dám phủ nhận còn “trong trắng” nhưng vì môi trường làm việc toàn nam ít cơ hội tiếp xúc với nữ giới nên chưa từng hẹn hò yêu đương. Anh mong muốn tìm bạn gái biết tiết kiệm, lễ phép với gia đình, cùng nhau tính toán làm ăn.

Mở cửa trái tim, đàng trai khiến bạn gái không còn tự ti khi nhận xét rằng cô nhỏ nhắn dễ thương đúng mẫu người lý tưởng của anh.

“Buổi gặp mặt hôm nay anh thấy rất vui. Trái đất bao nhiêu tỷ người, gặp được là thấy có duyên. Anh muốn mình tìm hiểu nhau một thời gian để có thể tiến xa hơn”, Hoàng An chia sẻ.

Kết thúc cuộc hẹn, cặp đôi có chênh lệch về chiều cao đã cùng bấm nút và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của bà mối.

