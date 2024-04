Đòi quà không được, chàng trai xé quần áo bạn gái... và cái kết không ngờ

Ảnh minh họa.

Vài ngày trước, tòa án thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã chính thức kết án vụ chàng trai làm nhục, cưỡng ép bạn gái cũ phải lột đồ trả mình ngay trên đường. Theo kết quả được Tòa án Phúc Châu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Liên đoàn Phụ nữ Toàn Trung Quốc và Liên đoàn Công đoàn Toàn Trung Quốc công bố, chàng trai phải nhận mức án 5 năm tù.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, 8h sáng ngày 24/6/2023, anh Thích do có có mâu thuẫn tình cảm với chị Lữ nên đã đến cửa hàng do chị Lữ điều hành để đôi co, yêu cầu đối phương phải trả lại quà tặng, đồ đạc mà anh đã mua tặng trong suốt thời gian hai người yêu đương.

Khi bị cô Lữ từ chối thẳng thừng, Thích vô cùng tức giận, lao đến đánh đập bạn gái cũ khiến cô bị thương nhẹ. Sau đó, Thích còn xé bỏ quần áo của Lữ khiến cơ thể cô bị lộ gần hết. Như thế vẫn chưa đủ, Thích còn cố tình kéo bạn gái cũ ra lề đường trước cửa hàng, vừa chửi mắng lăng mạ, vừa kể tội cô. Hành động của Thích kéo dài hơn 10 phút, thu hút rất đông người đến xem. Cùng ngày, cô Lữ đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Ngày 7/7 cùng năm, công tố viên phê chuẩn việc bắt giữ Thích vì hành vi cưỡng ép, làm nhục người khác. Mới đây, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra, tại tòa Thích thừa nhận tội lỗi, tỏ ra ăn năn về những tổn hại đã gây ra cho bạn gái cũ và sẵn sàng xin lỗi cô cũng như bồi thường thiệt hại.

Cuối cùng, tòa án ra phán quyết anh Thích bị kết án 5 năm tù vì tội cưỡng ép, làm nhục người khác. Nguyên đơn là cô Lữ được bồi thường thiệt hại kinh tế 3.050 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng). Sau khi tuyên án, anh Thích không kháng cáo và bản án đã có hiệu lực thi hành.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Liên đoàn Phụ nữ Toàn Trung Quốc và Liên đoàn Công đoàn Toàn Trung Quốc, đây là một vụ án điển hình về bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]